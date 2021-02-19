Определены сроки полета первого в истории марсианского вертолета

Новости

Путин встретился с главой финансовой разведки 14:47
Россия и Беларусь подписали соглашение об экспорте нефтепродуктов 14:30
Джордж Мартин экранизирует Роджера Желязны на HBO 14:27
Песков рассказал о военном звании Путина 14:24
В Кремле надеются на "здравое видение" ЕС и США по вопросу новых санкций 13:57
Стал известен состав женской команды России на эстафету ЧМ по биатлону 13:55
Песков оценил отказ США от призыва к санкциям против Ирана 13:52
ФК "Локомотив" на своем сайте убрал из календаря матч КР с "Тамбовом" 13:41
На Северном Кавказе сократилось число погибших и пострадавших в ДТП 13:39
Хуснуллин: Льготная ипотека будет продлена после 2024 года 13:35
Лазертаг, мини-биатлон, концерт: Чем порадуют парки Москвы 23 февраля 13:33
Гагарина представила официальную песню ЧМ по фигурному катанию в Швеции 13:26
Активно расселяющие "аварийки" регионы получат федеральные деньги раньше 13:22
Песков рассказал про график Путина 23 февраля 13:18
Путин и Лукашенко не планируют пресс-конференцию после встречи 13:15
Россия и Беларусь согласовали дорожную карту военного сотрудничества 13:15
Росавиация не подтвердила информацию о возобновлении чартеров в Египет 13:13
Синоптики рассказали, каким будет начало весны на Урале 13:12
Хуснуллин призвал пересмотреть подходы к градостроительному планированию 13:11
В Красноярске Анатолию Быкову продлили арест по делу о двойном убийстве 13:10
В Ростове двое рабочих рекламной фирмы разбились насмерть 13:07
Минкультуры РФ выявило нарушения в деятельности Третьяковской галереи 13:01
Кабмин поддержал проект об ограничении выбросов парниковых газов 13:00
Вице-мэр Воронежа задержан по подозрению в мошенничестве 13:00
Обновленный Lada Largus: объявлены цены, стартовал прием заказов 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Льготную ипотеку на дома распространили на заемщиков всех возрастов
Льготную ипотеку на дома распространили на заемщиков всех возрастов
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Как в Москве купить квартиру у города
Как в Москве купить квартиру у города
19.02.2021 14:15
Рубрика: Общество

Определены сроки полета первого в истории марсианского вертолета

Текст: Николай Грищенко

Первый в истории марсианский вертолет Ingenuity ("Изобретательность") взлетит над поверхностью Марса примерно через три недели.

Фото: iStock
Астрофизики разгадали тайну загадочных радиовсплесков из далеких галактик

Специалисты NASA ведут подготовительные работы. Как уточнила заместитель руководителя проекта Дженнифер Троспер, предполагается Ingenuity совершит первый полет весной. Машина совершит один или несколько полетов в течении 30 дней.

Как говорится сообщении, полеты Ingenuity пройдут в радиусе 0,6 мили или одного километра от марсохода Perseverance, чтобы иметь возможность беспроводной связи. Затем марсианский вертолет связывается с орбитальными ретрансляторами вокруг Марса, которые посылают сигнал обратно на Землю.

"Вертолет не несет научные приборы и является попутчиком в миссии "Mars 2020 Perseverance". Задача Ingenuity продемонстрировать полет винтокрылого аппарата в чрезвычайно разреженной атмосфере Марса", - говорится в аннотации.

Отметим, что атмосфера Марса гораздо более разреженная, чем земная и планетарное притяжение ниже в 2,5 раза, и поэтому взлет аппарата является научным экспериментом.

Справка "РГ"

Ingenuity представляет собой миниатюрный дрон-коптер весом 1,8 килограмма. Он имеет два соосных винта диаметром 1,2 метра. Высота - 80 сантиметров. Геликоптер сможет совершать полеты в течение 2-3 минут. Максимальная высота - пять метров. Аккумуляторами для него станут солнечные батареи.

Общество Космос Исследование Марса

Главное сегодня

Хуснуллин: Льготная ипотека будет продлена после 2024 года
Песков рассказал про график Путина 23 февраля
Росавиация не подтвердила информацию о возобновлении чартеров в Египет
За сутки в России подтверждено 13 433 случая COVID-19 в 85 регионах
МИД России пригласил иностранных дипломатов привиться от коронавируса
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"