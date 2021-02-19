Определены сроки полета первого в истории марсианского вертолета

Первый в истории марсианский вертолет Ingenuity ("Изобретательность") взлетит над поверхностью Марса примерно через три недели.

Специалисты NASA ведут подготовительные работы. Как уточнила заместитель руководителя проекта Дженнифер Троспер, предполагается Ingenuity совершит первый полет весной. Машина совершит один или несколько полетов в течении 30 дней.

Как говорится сообщении, полеты Ingenuity пройдут в радиусе 0,6 мили или одного километра от марсохода Perseverance, чтобы иметь возможность беспроводной связи. Затем марсианский вертолет связывается с орбитальными ретрансляторами вокруг Марса, которые посылают сигнал обратно на Землю.

"Вертолет не несет научные приборы и является попутчиком в миссии "Mars 2020 Perseverance". Задача Ingenuity продемонстрировать полет винтокрылого аппарата в чрезвычайно разреженной атмосфере Марса", - говорится в аннотации.

Отметим, что атмосфера Марса гораздо более разреженная, чем земная и планетарное притяжение ниже в 2,5 раза, и поэтому взлет аппарата является научным экспериментом.

Справка "РГ"

Ingenuity представляет собой миниатюрный дрон-коптер весом 1,8 килограмма. Он имеет два соосных винта диаметром 1,2 метра. Высота - 80 сантиметров. Геликоптер сможет совершать полеты в течение 2-3 минут. Максимальная высота - пять метров. Аккумуляторами для него станут солнечные батареи.