Пятый матч серии ЦСКА - СКА вошел в топ-5 самых долгих в истории КХЛ

Пятый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина ЦСКА - СКА, завершившийся победой питерцев в третьем овертайме - 3:2, стал пятым по продолжительности за всю историю Континентальной хоккейной лиги.

В момент, когда точный бросок Василия Подколзина принес победу питерским армейцам, секундомер матча отсчитал 113 минут 51 секунду. До этого топ-5 самых долгих матчей в истории КХЛ замыкал матч "Торпедо" - "Салават Юлаев" (1:2) в серии 1/8 финала Кубка Гагарина-2014, продолжавшийся 113 минут 24 секунды.

Отметим, что седьмой по продолжительности матч также провели армейские команды, которые в 2016 году на той же стадии отыграли 111 минут 12 секунд. Тогда победу отпраздновал ЦСКА - 1:0.

Ну а самый долгий матч в истории КХЛ состоялся в серии 1/4 финала плей-офф-2018 ЦСКА - "Йокерит". Для определения сильнейшего в пятой встрече противостояния командам потребовалось пять овертаймов. Победный гол форвард финской команды Мика Ниеми забросил на 142 минуте 9 секунде, установив окончательный счет - 2:1.

Самые длинные матчи КХЛ. Топ-5

22 марта 2018 года. 1/4 финала. Пятый матч. ЦСКА - "Йокерит" (Хельсинки) - 1:2.

Продолжительность: 142 минуты 9 секунд

21 марта 2014 года. 1/4 финала. Второй матч. "Лев" (Прага) - "Донбасс" (Донецк) - 3:4.

Продолжительность: 126 минут 14 секунд

25 февраля 2013 года. 1/8 финала. Четвертый матч. "Северсталь" (Череповец) - "Локомотив" (Ярославль) - 3:2

Продолжительность: 118 минут 48 секунд

12 марта 2014 года. 1/8 финала. Четвертый матч. "Адмирал" (Владивосток) - "Металлург" (Магнитогорск) - 2:3

Продолжительность: 116 минут 35 секунд

10 апреля 2020 года. 1/2 финала финала. Пятый матч. ЦСКА - СКА - 2:3

Продолжительность: 113 минут 24 секунды.