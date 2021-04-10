Почему растет спрос на ушедшие из России автомобили

С каждым годом выбор моделей на российском авторынке становится все скуднее. Тем не менее, покинувшие нашу страну машины по-прежнему можно купить на "вторичке", где они зачастую становятся хитами продаж.

Мы их теряем

Модельные ряды автомобилей, представленных в России, стремительно редеют. Если в 2014 году на российском рынке официально продавалось 442 модели, то на сегодняшний день ассортимент сократился до 329 наименований. Только за последний год нашу страну покинули 23 модели, подсчитали в "Автостате". Таким образом, если сравнивать модельные ряды производителей, присутствующих в России, с европейскими рынками, то количество сочетаний "модель/тип кузова" у нас на 30% меньше.

Дело в том, что в условиях слабого рубля и низкого спроса большинство производителей вот уже не первый год сокращает ассортимент автомобилей в России, сохраняя лишь наиболее ходовые модели. В большинстве случаев "в отставку" отправляются импортируемые машины, чья цена оказывается высокой по сравнению с прямыми конкурентами, а при локализации модель рискует не набрать объема, необходимого для рентабельного производства (например, внедорожник Renault Koleos или лифтбек Volkswagen Arteon). В отдельных случаях "на покой" уходят нишевые для нашего рынка модели, такие как родстер Mercedes-Benz AMG GT или спорт-купе Toyota Supra.

По словам руководителя проектов "Дрома" на европейской территории РФ Антона Серкова, уход практически любой модели с российского рынка обусловлен единственной причиной - низким спросом, а причиной ему, как правило, является неконкурентная цена. Переход этих машин во вторичный сектор, с одной стороны, повышает привлекательность ввиду удешевления, с другой - отпугивает покупателей низкой ликвидностью и крайне ограниченным предложением. Впрочем, ликвидность модели при снятии с производства или ухода с рынка страдает не всегда: пример Ford Focus показывает, что завоевавшие доверие потребителей автомобили удерживают позиции даже после прекращения официальных продаж.

"После ухода из России Ford в 2019 году, Opel и Chevrolet (кроме премиальных моделей) - в 2015-м, многие автомобилисты покупали и до сих пор эксплуатируют автомобили этих брендов. Все обязательства по гарантийному техническому обслуживанию, по наличию запчастей и комплектующих ушедшие марки исполняют, поэтому модели автопроизводителей, которые уже не продают новые машины в России, по-прежнему востребованы на вторичном рынке", - подтверждает генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Лучше новой "Гранты"

Фото: Пресс-служба Datsun.

Так или иначе, автомобили, которые официально в Россию больше не поставляются, остаются доступными на рынке машин с пробегом. Эксперты "Авито Авто" выяснили, какие из моделей, покинувших нашу страну в 2020 году, пользуются популярностью на "вторичке" сегодня.

Возглавил рейтинг седан Datsun on-DO средней стоимостью 370 тыс. рублей: по итогам января-февраля 2021-го спрос на японский "бюджетник" подскочил на 71% по сравнению с прошлым годом, при этом на его долю пришлось 42% общих продаж всех ушедших моделей. Хэтчбек Datsun mi-DO стоит дороже - в среднем 399 тыс. рублей, однако его реализация на вторичном рынке тоже растет - на 47%, хотя доля оказалась заметно меньше - 6%.

Как говорит Денис Мигаль, высокий спрос на подержанные Datsun on-DO объясняется хорошей ликвидностью этой модели: за три года седан теряет только 16% начальной стоимости. К тому же Datsun on-DO - самый бюджетный в эксплуатации автомобиль в массовом сегменте не только по сравнению с иномарками, но и с отечественными машинами.

В свою очередь, директор компании "ПодборАвто" Денис Еременко отмечает, что автомобили Datsun - это маркетинговый ход и не более того: от донорской Lada Granta "японцы" отличались лишь чуть более мощными моторами и немного другим дизайном. Больше ничего особенного в них и не было, зато цена существенно выше.

"Тем не менее, у энтузиастов, кто все же покупал on-DO или mi-DO, отзывы преимущественно положительные. Покупать эти модели с пробегом можно и далее, если хочется чуть лучше, чем "Гранта", но дешевле той же "Весты" или "Рено Логан". Благо проблем с обслуживанием автомобилей Datsun не будет, ибо они болт в болт сделаны из нашей "Лады", - рассуждает эксперт.

По следам былой славы

Фото: Пресс-служба Subaru

Второе место по популярности среди покинувших Россию моделей занял бизнес-седан Subaru Legacy с долей 21%. Продажи этой модели с пробегом за два первых месяца 2021-го увеличились на 29% при средней цене автомобиля в 335 тыс. рублей.

В тройку лидеров вошел Jeep Cherokee средней стоимостью 430 тыс. рублей: интерес к американскому кроссоверу вырос на 21%, а доля составила 8%. Спорткар Chevrolet Camaro, даже несмотря на относительно высокую стоимость в 1 млн 950 тыс. рублей, показал рост спроса на 54%, заняв 5% в общем объеме реализации ушедших из России моделей.

"Camaro - представитель вымирающего в России вида относительно доступных спорткаров, альтернатив которому в актуальной модельной линейке других брендов попросту нет, если не брать в расчет чистый импорт или премиум, где входной порог гораздо выше", - констатирует Антон Серков.

По словам Дениса Еременко, Chevrolet Camaro всегда пользовался спросом у поклонников данной модели, о чем свидетельствуют регулярные запросы на расчет стоимости такого авто из США. Однако официально этот спорткар продавался в России совсем недолго, и дилерских машин было куплено немного из-за их стоимости, слабого двигателя и спорных комплектаций. Возросший спрос на Chevrolet Camaro также обусловлен сезонностью: в преддверии весны продажи спорткаров, кабриолетов и автомобилей в кузове купе традиционно оживают.

Добавим, что помимо вышеперечисленных моделей в 2020 году российский рынок покинули кроссоверы Chery Tiggo 2, Tiggo 3, Tiggo 5 и Tiggo 7, Haval H2 и H6, пикап Foton Tunland, компактвэны Renault Dokker и Dokker Stepway, внедорожники Renault Koleos и Kia Sorento Prime. Также у российских дилеров с прошлого года больше нельзя купить лифтбек Volkswagen Arteon, родстер Mercedes-Benz AMG GT, спортивное купе Toyota Supra, "горячий" хэтчбек Hyundai i30 N, представительский седан Cadillac CT6, премиальные купе Infiniti Q60 и седан Q50.

По мнению Дениса Мигаля, среди этих моделей рассчитывать на успех на вторичном рынке вполне могут представители китайских брендов - развитая дилерская сеть в России позволит владельцам таких авто не беспокоиться о сервисном обслуживании и дефиците запчастей. Также спросом могут пользоваться подержанные минивэны Renault Dokker, благодаря тому, что они самые доступные по цене в своем сегменте.

"Высокий спрос на автомобили, которые официально больше не продаются в России, помимо прочего связан с тем, насколько они отвечают потребностям и финансовым возможностям покупателей. Для потребителей автомобилей с пробегом нет большой разницы - выпускает ли автоконцерн сейчас такую модель или нет, решающим фактором является доступность сервисного обслуживания и запчастей", - резюмирует директор по маркетингу ГК "АвтоСпецЦентр" Алексей Ермилов.