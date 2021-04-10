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Премьера продолжения "Лучшего стрелка" с Томом Крузом вновь отложена

Новости
    10.04.2021, 12:01
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Премьера художественного фильма режиссера Джозефа Косински "Топ Ган: Мэверик" вновь перенесена.

Фото: kinopoisk.ru
Главную роль в пятом "Индиане Джонсе" сыграет Фиби Уоллер-Бридж

Согласно обновленной информации в официальном Twitter картины, Top Gun: Maverick переезжает со 2 июля на 19 ноября. Без указания причин переноса.

"Мэверик" - сиквел "Лучшего стрелка" 1986 года от Тони Скотта. Лента заработала тогда почти 357 миллионов долларов (при бюджете в 110).

Действие его развернется через 35 лет после событий оригинала.

Том Круз и Вэл Килмер вернутся к своим ролям - "Мэверика" Митчелла и "Айсмэна" Казански соответственно. Майлз Теллер сыграет "Петуха" Брэдшоу, сына "Гуся" Брэдшоу из первой ленты.

Изначально сиквел планировался к премьере в июне 2020, но с тех пор сдвигался по графику неоднократно.

Также студия Paramount отложила 7-ю и 8-ю части серии "Миссия невыполнима".

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