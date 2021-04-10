Студия Paramount отложила 7-ю и 8-ю части серии "Миссия невыполнима"

В графике премьер студии Paramount новые серьезные сдвиги. Как передает Deadline, седьмой и восьмой фильмы топовой франшизы "Миссия невыполнима" съехали на полгода и год соответственно.

Как то: седьмая "Миссия" теперь должна выйти 27 мая 2022 года вместо 19 ноября этого, тогда как восьмая - 7 июля 2023-го вместо 5 августа 2022-го.

Обе ленты пока не имеют подзаголовков.

Как видим, в данном случае студия поменяла местами даты премьер двух потенциальных блокбастеров с Томом Крузом: седьмая "Миссия" ушла с даты, на которую теперь перенесен сиквела "Топ Гана".

Заметим, что оба новых сиквела поставит Кристофер Маккуори, снявший в рамках линейки "Племя изгоев" и "Последствия". Он же выступил соавтором сценария "Мэверика".