Принца Филипа похоронят 17 апреля

Похороны принца Филипа, супруга королевы Елизаветы II, состоятся 17 апреля в Виндзоре. Это следует из заявления Букингемского дворца.

Отмечается, что национальный траур в королевстве продлится до даты похорон, а траур семьи - две недели.

Принц Филип скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Ранее сообщалось, что похороны пройдут без шествия по Лондону, а тело не выставят для прощания, оно будет находиться до захоронения в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Принц Филип будет похоронен в усыпальнице при королевской резиденции Фрогмор в Виндзоре.