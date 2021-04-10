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10.04.2021 19:31
Рубрика: Происшествия

Экс-министр труда Дагестана заключен под стражу

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

Сегодня в Советский районный суд Махачкалы поступило ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу экс-министру труда и социального развития Дагестана, в настоящее время являющегося врио министра по туризму и народным художественным промыслам РД Расулу Ибрагимову. Об этом сообщает Следственный комитет Дагестана.

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"Суд постановил избрать в отношении Ибрагимова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 18 суток, до 27 мая 2021 года", - сообщил "РГ" представитель суда.

Он отметил, что постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд РД в течение трех суток со дня вынесения.

Напомним, что экс-министр труда и социального развития Дагестана обвиняется в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2017 года по осень 2018 года чиновник создал преступное сообщество, в которое вошли сотрудники структурных подразделений министерства, с целью хищения бюджетных средств, выделяемых на социальное обслуживание граждан.

"Всего ими было похищено более 620 миллионов рублей, что причинило огромный ущерб бюджету Дагестана", - рассказали в Следственном комитете региона.

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