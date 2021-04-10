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10.04.2021 15:01
Рубрика: Общество

Испытания интраназальной вакцины от COVID-19 начнутся осенью

Текст: Татьяна Тюменева
Новая интраназальная вакцина от коронавируса рождается в стенах НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева. Клинические испытания назначены уже на осень. Об этом сообщил "Интерфакс".
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Принцип действия новой вакцины схож с тем, который используется в "Спутнике V". Будущая вакцина - также векторная. Для ее создания берется вирус гриппа А, которому и предстоит стать вектором, то есть средством доставки. В геном вируса гриппа встроен участок, ответственный за синтез определенного белка коронавируса. После проведения вакцинации организм начинает нарабатывать антитела к COVID-19.

Как пояснил директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов, заразиться от вакцины ни гриппом, ни коронавирусом невозможно. Что касается выбора именно интраназальной формы (в виде спрея), то в ней есть преимущества. Не нужно делать укол, к тому же такая форма доставки позволяет вводить вакцину через естественные "входные ворота" для воздушно-капельной инфекции.

Вакцина находится на доклинических испытаниях. Если все пойдет по плану, она может стать доступной для граждан уже следующей зимой.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Вакцинация от коронавируса

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