Принцип действия новой вакцины схож с тем, который используется в "Спутнике V". Будущая вакцина - также векторная. Для ее создания берется вирус гриппа А, которому и предстоит стать вектором, то есть средством доставки. В геном вируса гриппа встроен участок, ответственный за синтез определенного белка коронавируса. После проведения вакцинации организм начинает нарабатывать антитела к COVID-19.

Как пояснил директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов, заразиться от вакцины ни гриппом, ни коронавирусом невозможно. Что касается выбора именно интраназальной формы (в виде спрея), то в ней есть преимущества. Не нужно делать укол, к тому же такая форма доставки позволяет вводить вакцину через естественные "входные ворота" для воздушно-капельной инфекции.

Вакцина находится на доклинических испытаниях. Если все пойдет по плану, она может стать доступной для граждан уже следующей зимой.