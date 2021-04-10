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10.04.2021 16:20
Рубрика: Культура

Театральный фестиваль LOFT в Петербурге открылся постановками МТЮЗа

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В Санкт-Петербурге начался второй театральный фестиваль LOFT-2021. Проходит он в Театре на Васильевском.
Кама Гинкас. Фото: Предоставлено пресс-службой Театра на Васильевском Кама Гинкас. Фото: Предоставлено пресс-службой Театра на Васильевском
Кама Гинкас. Фото: Предоставлено пресс-службой Театра на Васильевском

Открыл фестиваль Московский ТЮЗ. Первый спектакль - "Кто боится Вирджинии Вулф" по пьесе американского драматурга Эдварда Олби. Далее - "Все кончено" Олби, "Кошка на раскаленной крыше" Теннесси Уильямса. Они составят оригинальный триптих американской драматургии ХХ века в постановке выдающегося режиссера Камы Гинкаса.

Фото: Пресс- служба Пермского театра "У Моста"
Пермский театр "У Моста" покажет в Петербурге три спектакля

Гинкас рассказал зрителям о счастливой возможности, которую театру предоставили организаторы фестиваля - за три вечера сыграть три спектакля, которые связаны между собой. По его словам, наблюдательный зритель увидит связь.

"Я сделал несколько спектаклей-трилогий, в том числе чеховскую. Мы играли эти спектакли во многих городах России, в разных странах. Я всегда мечтал, чтобы мы сыграли триптих подряд в одном месте в таком порядке: "Дама с собачкой", "Черный монах", "Скрипка Ротшильда", потому что там есть мотивы, переходящие из одного спектакля в другой, темы, которые волновали Чехова, волновали меня и артистов. Американские пьесы я ставил, не задумываясь о трилогии. Но когда спектакли появились, стало понятно, что есть общие мотивы, и некоторые артисты, как и в трилогии по Чехову, переходят из одного спектакля в другой", - заявил Гинкас.

"Будет замечательно, если найдутся зрители, которые в эти дни придут на все три спектакля и увидят связь между ними, между двумя авторами - Олби и Уильямсом, которые жили примерно в одно время, воздействовали друг на друга и несомненно читали Чехова, Достоевского", - отметил режиссер.

На пресс-конференции Кама Гинкас также сообщил, что нового происходит в МТЮЗе сегодня.

- Во время пандемии наш театр не работал, как и другие. Но спектакли - ретроспективу, подготовленную к нашему 100-летию - можно было посмотреть в интернете. Когда работа возобновилась, выпустили премьеру - "Последняя лента Крэппа" с народным артистом России Игорем Ясуловичем в главной роли. Сейчас идет постепенное восстановление спектаклей на основной сцене. Худрук Генриетта Яновская "пашет" утром, днем и вечером, несмотря на свой возраст. Мы прошли все, как и другие театры. Артисты по-прежнему заболевают, приходится отменять спектакли, делать замены… Недавно я выпустил спектакль "Где мой дом" по пьесе молодого драматурга Сергея Давыдова. Об "окаянных днях" 30-летней давности.

Фото: Елена Лапина / Театр им. Моссовета
Андрей Максимов представит спектакль по Мережковскому в Театре Моссовета

Театр занят подготовкой к знаменательному событию - 100-летию. В прошлом году здание поставили на ремонт, чтобы привести его в порядок к юбилею, который не удалось отпраздновать в 2020 году, но сделают это в ближайшее время.

Сотый сезон, после долгого перерыва, после карантина и ремонта, открыли премьерой на основной сцене спектакля "Маугли" в постановке молодой группы, режиссеров Вячеслава Игнатова и Марии Литвиновой. Это легендарная для театра история, первая постановка ТЮЗа в 1920 году. И еще одна премьера, ее представила Саша Толстошева - "Таня-Таня" по пьесе Ольги Мухиной.

Кстати

В 2020 году Каму Гинкаса и Генриетту Яновскую награждили почетной премией "Золотая маска" - "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".

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