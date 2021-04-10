Названы города, в которых быстрее всего дорожает жилье

Средний чек на вторичные квартиры в крупных российских городах вырос за год на 9-11%. Такие данные приводит консалтинговая группа SRG.

Первое место по росту среднего чека на "однушки" занял Сочи (сравнивались данные по сотне крупных городов за I квартал 2021 года с тем же кварталом 2020 года). Цена жилья здесь выросла на 25,16% - с 3 970 775 рублей до 4 969 831 рубля за объект.

"Двушки" более всего подорожали в Череповце - за год на 23,13% (с 2 024 615 до 2 492 815 рублей). Лидером роста трехкомнатных квартир стал Брянск, где средний чек увеличился на 21,51% (с 2 832 406 до 3 441 781 рубля).

"В среднем по стране рост среднего чека составил 9-11%. Если рассматривать квартальную динамику, то средний чек на жилье в крупных городах России все еще продолжает рост вне зависимости от градации по комнатности и составляет порядка 4,5%", - рассказали в SRG.

В Москве однокомнатные квартиры за год выросли на 17,21%, "двушки" на 17,03%, "трешки" на 11,29%. В конце прошлого года средний чек однокомнатной столичной квартиры составлял 8 642 791 рубль, двухкомнатной 14 007 155 рублей, трехкомнатной 22 036 183 рубля. И примерно на 5% квартиры подорожали только за первый квартал (на 5,04% "однушки", 4,46% "двушки" и 5,16% "трешки").

Лидером квартального рейтинга оказался Норильск, где за три месяца средний чек на все виды квартир поднялся примерно на 12%. При этом квартиры здесь недорогие - даже после подорожания средний чек на "однушку" - всего 1,092 млн рублей. Однокомнатные квартиры больше всего подорожали за квартал также в Братске и Грозном. Двухкомнатные - в Нижнекамске и Чите. "Трешки" - в Нижнекамске и Мытищах.

Москва оказалась на 39 месте квартального рейтинга по динамике цен на однокомнатные квартиры. Средний чек в столице увеличился примерно на пять процентов. В Санкт-Петербурге жилье дешевле почти в два раза, но цены растут чуть быстрее - примерно на шесть процентов за квартал.