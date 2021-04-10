Названы города, в которых быстрее всего дорожает жилье

Новости

Новую вспышку COVID-19 в Индии объяснили преждевременным снятием ограничений 06:53
Назван способ защитить себя от "подслушивания" смартфона 06:44
Синоптики рассказали об аномально теплой погоде на севере России 06:31
Компания Alibaba получила крупнейший штраф в истории Китая 05:35
На Майорке врач продавал туристам фальшивые справки о тестах на COVID 05:33
Кардиохирург поделился легким способом долго жить и не болеть 04:54
В США заявили о готовности снять санкции с Ирана 04:32
Гериатр рассказала, что должно быть в рационе пожилого человека 03:50
Минобороны открыло доступ к архивам о первых космонавтах 03:19
В Белом доме заявили о провале политики Трампа в отношении Ирана 03:10
В МИД прокомментировали траты США на "сдерживание" России и Китая 02:24
В Норвегии 7 человек заболели COVID-19 через 2 месяца после прививки 01:40
Пожар в ковидном госпитале в Индии унес жизни четырех человек 01:28
Советская ракета и американский спутник разминулись в космосе 00:39
Титул герцога Эдинбургского отойдет принцу Чарльзу 09.04.2021
Число заражений COVID в Турции за сутки превысило 55 тысяч 09.04.2021
В ДНР рассказали о росте дезертирства среди киевских военных 09.04.2021
Пушилин заявил о готовности Украины к масштабной войне в Донбассе 09.04.2021
В Швейцарии 55 человек скончались после прививок от коронавируса 09.04.2021
Митрополит Иларион: принц Филипп всю жизнь сохранял любовь к православию 09.04.2021
В Русской православной церкви поддержали идею принять закон о биоэтике 09.04.2021
"Зенит" разгромил "Маккаби" и вошел в зону плей-офф Евролиги 09.04.2021
В Пулково самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы 09.04.2021
В WhatsApp обнаружена серьезная уязвимость 09.04.2021
Прививать иностранцев в России пока не планируют 09.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нужно знать об электронном паспорте
Что нужно знать об электронном паспорте
Какими сервисами могут заменить Zoom госкомпании
Какими сервисами могут заменить Zoom госкомпании
Что было за три дня до старта Юрия Гагарина: воскресенье, 9 апреля 1961 года
Что было за три дня до старта Юрия Гагарина: воскресенье, 9 апреля 1961 года
10.04.2021 07:00
Рубрика: Экономика

Названы города, в которых быстрее всего дорожает жилье

Текст: Марина Трубилина
Средний чек на вторичные квартиры в крупных российских городах вырос за год на 9-11%. Такие данные приводит консалтинговая группа SRG.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первое место по росту среднего чека на "однушки" занял Сочи (сравнивались данные по сотне крупных городов за I квартал 2021 года с тем же кварталом 2020 года). Цена жилья здесь выросла на 25,16% - с 3 970 775 рублей до 4 969 831 рубля за объект.

Инвесторы поставили рекорд по покупке участков под строительство жилья

"Двушки" более всего подорожали в Череповце - за год на 23,13% (с 2 024 615 до 2 492 815 рублей). Лидером роста трехкомнатных квартир стал Брянск, где средний чек увеличился на 21,51% (с 2 832 406 до 3 441 781 рубля).

"В среднем по стране рост среднего чека составил 9-11%. Если рассматривать квартальную динамику, то средний чек на жилье в крупных городах России все еще продолжает рост вне зависимости от градации по комнатности и составляет порядка 4,5%", - рассказали в SRG.

В Москве однокомнатные квартиры за год выросли на 17,21%, "двушки" на 17,03%, "трешки" на 11,29%. В конце прошлого года средний чек однокомнатной столичной квартиры составлял 8 642 791 рубль, двухкомнатной 14 007 155 рублей, трехкомнатной 22 036 183 рубля. И примерно на 5% квартиры подорожали только за первый квартал (на 5,04% "однушки", 4,46% "двушки" и 5,16% "трешки").

Лидером квартального рейтинга оказался Норильск, где за три месяца средний чек на все виды квартир поднялся примерно на 12%. При этом квартиры здесь недорогие - даже после подорожания средний чек на "однушку" - всего 1,092 млн рублей. Однокомнатные квартиры больше всего подорожали за квартал также в Братске и Грозном. Двухкомнатные - в Нижнекамске и Чите. "Трешки" - в Нижнекамске и Мытищах.

Москва оказалась на 39 месте квартального рейтинга по динамике цен на однокомнатные квартиры. Средний чек в столице увеличился примерно на пять процентов. В Санкт-Петербурге жилье дешевле почти в два раза, но цены растут чуть быстрее - примерно на шесть процентов за квартал.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Волга-Кама ЮФО ЮФО Краснодарский край СЗФО Вологодская область ЦФО Брянская область ЦФО Брянская область Брянск Цены на недвижимость

Главное сегодня

В МИД прокомментировали траты США на "сдерживание" России и Китая
Минобороны открыло доступ к архивам о первых космонавтах
Компания Alibaba получила крупнейший штраф в истории Китая
В Швейцарии 55 человек скончались после прививок от коронавируса
Турция уведомила РФ о проходе кораблей США в Черное море
Какие некапитальные гаражи попадают под амнистию
Россияне смогут сами проверить благонадежность турагента