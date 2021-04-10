Ростовская область присоединилась к акции "Сад Памяти"

Свыше 60 саженцев крымской сосны, сливы и клена было высажено на аллее "Сад Памяти" в парке Левобережный Ростова-на-Дону. В международной акции приняли участие волонтеры и ветераны Великой Отечественной войны.

Всего в этот день в донском мегаполисе было высажено около девяти тысяч деревьев.

- На Дону акция проходит во всех городах и районах, но особенно активно - в городах воинской славы, на 20 рубежах воинской доблести, что позволит еще раз почтить память всех, кто отдал свою жизнь за мирное небо над головой. Каждое высаженное дерево - чья-то жизнь, чей-то подвиг, - отметил глава региона Василий Голубев.

Высадить дерево пришли ветераны МВД - супруги Клавдия и Евгений Сюсюкины.

Клавдия Ивановна в годы Великой Отечественной войны оказалась в фашистской Германии, где в течение трех лет находилась на принудительных работах и содержалась в концлагере для несовершеннолетних узников - Сангофен. Хотя ей тогда еще не исполнилось 16 лет, а Евгений Васильевич был свидетелем освобождения Ростова в 1943 году.

Напомним, традиция высадки деревьев в память павших в Великой Отечественной войне "Сад памяти" началась в прошлом году. Всего планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов павших в годы войны. Во всех 55 муниципалитетах Донского края, а также в 18 лесничествах появится более 200 тысяч зеленых насаждений, в городах будут разбиты цветочные клумбы.