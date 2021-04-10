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10.04.2021 14:49
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали иезуитскими слова министра обороны Украины о Донбассе

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Депутат Государственной думы РФ от Крыма Руслан Бальбек назвал иезуитской уловкой заявление министра обороны Украины относительно мирного возвращения Донбасса. Об этом парламентарий заявил RT.

Бальбек напомнил, что Киев регулярно "напускает туман" в информационном поле, чтобы скрыть свои истинные намерения.

Фото: youtube
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- Мы каждый раз слышим о возвращении Донбасса без применения силы, и тем не менее там регулярно происходят обстрелы, - отметил Руслан Бальбек. - Это такая иезуитская уловка.

По мнению депутата, если бы официальный Киев действительно намеревался прекратить вооруженное противостояние на востоке Украины, то давно воплотил бы в жизнь Минские соглашения. Однако вместо этого, все кто следит за развитием событий вокруг ДНР и ЛНР наблюдают совершенно противоположную картину. Вместо соблюдения взятых на себя обязательств Украина постоянно увиливает от них.

- Сейчас мы наблюдаем какие-то метания из стороны в сторону - все что угодно, только не выполнение взятых на себя обязательств, - подчеркнул Бальбек.

Ранее Министерство обороны Украины на своем сайте опубликовало заявление главы ведомства Андрея Тарана, в котором он подчеркнул, что его страна намерена возвращать свои территории исключительно мирным путем. Таран объяснил давлением на Украину высказывания о готовящейся Киевом эскалации военного конфликта на востоке страны. Украинские политики регулярно заявляют о мирном пути возвращения Донбасса, Луганщины и Крыма под протекторат Киева. Якобы это произойдет само по себе, когда жители "начнут завидовать уровню жизни в независимой Украине".

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