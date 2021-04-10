В Госдуме назвали иезуитскими слова министра обороны Украины о Донбассе

Бальбек напомнил, что Киев регулярно "напускает туман" в информационном поле, чтобы скрыть свои истинные намерения.

- Мы каждый раз слышим о возвращении Донбасса без применения силы, и тем не менее там регулярно происходят обстрелы, - отметил Руслан Бальбек. - Это такая иезуитская уловка.

По мнению депутата, если бы официальный Киев действительно намеревался прекратить вооруженное противостояние на востоке Украины, то давно воплотил бы в жизнь Минские соглашения. Однако вместо этого, все кто следит за развитием событий вокруг ДНР и ЛНР наблюдают совершенно противоположную картину. Вместо соблюдения взятых на себя обязательств Украина постоянно увиливает от них.

- Сейчас мы наблюдаем какие-то метания из стороны в сторону - все что угодно, только не выполнение взятых на себя обязательств, - подчеркнул Бальбек.

Ранее Министерство обороны Украины на своем сайте опубликовало заявление главы ведомства Андрея Тарана, в котором он подчеркнул, что его страна намерена возвращать свои территории исключительно мирным путем. Таран объяснил давлением на Украину высказывания о готовящейся Киевом эскалации военного конфликта на востоке страны. Украинские политики регулярно заявляют о мирном пути возвращения Донбасса, Луганщины и Крыма под протекторат Киева. Якобы это произойдет само по себе, когда жители "начнут завидовать уровню жизни в независимой Украине".