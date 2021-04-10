Советский телеспектакль по книге Толкина попал в ведущие мировые СМИ

На YouTube ко вчерашнему дню старый спектакль набрал около двух миллионов просмотров. Все это похоже на ситуацию, когда вокализ Эдуарда Хиля "Трололо", спустя много лет после выхода, стал вдруг популярен во всем мире, вызвал интерес у мировой аудитории, и даже был включен в один из современных фильмов-блокбастеров - "Тихоокеанский рубеж-2". А самого Хиля прозвали "Мистер Трололо" (The Trololo Man).

13 апреля экранизация телеспектакля "Хранители" отметила 30-летний юбилей. Версия редкой постановки с участием ленинградских актеров хранилась в архивах Пятого канала и была обнаружена в прошлом году. Вообще же телекинофонд Пятого канала - это миллионы карточек с описанием объектов и бабин с кинолентами: все, что было создано более чем за 80 лет с момента появления Ленинградского телевидения. Систематизация и оцифровка архива - длительный и кропотливый процесс. Запись спектакля перенесли с кинопленки в цифровой формат, просчитали видео, а также была проделана огромная работа по восстановлению и улучшению качества изображения.

Семь лет назад телеканал уже публиковал спектакль из серии историй про Хоббитов, но он не вызвал особого интереса у пользователей Сети. За все это время "Сказочное путешествие мистера Бильбо Бэггинса Хоббита" собрало 582 тысячи просмотров. Смотреть можно и сегодня по ссылке.

Новую находку тиражировать в интернете изначально не планировалось. Но интерес именно к этому произведению настолько велик, что руководство Пятого канала все же решило выложить "Хранителей" в открытый доступ.

Первая часть истории появилась на YouTube еще 27 марта. То, что происходило дальше, оказалось полной неожиданностью для всех. Телевизионная постановка стала невероятно популярной. В телесюжетах сравнивают Голлума из телепостановки с тем, который был в дорогостоящей экранизации Питера Джексона "Властелин колец".

Кстати, она 30 апреля и 1 мая в Москве и Санкт-Петербурге выйдет в повторный кинотеатральный прокат - все три части. А о советских "Хранителях", например, журналист The Guardian взахлеб пишет так: "Несмотря на то, что я не говорю по-русски, я смотрел "Хранители" все два часа и не будет преувеличением сказать, что теперь это моя любимая трактовка "Властелина колец". Автор говорит и о том, что сделано все так дешево, что даже трудно себе представить - Питер Джексон и вообразить бы такое себе не мог. Зато сколько фантазии у советских творцов!"

Пятый канал расспросил актера Валерия Дьяченко, исполнившего роль Фродо в советском телеспектакле, как проходили съемки. И вот что он рассказал:

"Ну конечно это событие. Потому что в те годы, в 1991 году, это еще все только начиналось. Вообще впервые Толкиен появился у нас в России в Петербурге. Именно Ленинградское телевидение, спасибо ему огромное, всегда было прорывным. Сейчас исчез жанр телеспектакля, что очень жаль. А тогда вдруг появилось вот это произведение Толкиена, и Наталья Серебрякова пригласила артистов, которые очень часто снимались в программе "Сказка за сказкой".

Издание Independent в статье о необычной популярности советского телеспектакля напоминает, что Amazon готовит новую экранизацию "Властелина колец".