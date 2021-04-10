Советский телеспектакль по книге Толкина попал в ведущие мировые СМИ

Новости

РКН потребовал от Facebook разблокировать трансляцию о полете Гагарина 13:44
В Польше в годовщину катастрофы Ту-154 прошли столкновения с полицией 13:33
Мошенники обманули дочь Валерия Чкалова на 23 миллиона рублей 13:32
В России разрабатывается еще одна вакцина от коронавируса 13:11
Эксперт подсчитал справедливую цену за электроэнергию для населения 12:40
В Новосибирске возбудили дело против директора управления капстроительства 12:27
В Японии зафиксировали сразу пять землетрясений 12:18
В Красноярске арестовали экс-главу регионального центра стандартизации 12:04
Главную роль в пятом "Индиане Джонсе" сыграет Фиби Уоллер-Бридж 11:50
Правительство обновило планы по развитию культуры 11:47
Пассажиры рассказали, что им важно в российских поездах 11:46
25-летняя актриса Ина Мария Бартайте погибла в Литве 11:39
Около 40% россиян с высшим образованием не работают по специальности 11:26
В России за сутки зафиксировано семь лесных пожаров 11:18
Врио губернатора Ульяновской области отправил правительство в отставку 11:17
Оперштаб: еще 1646 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:10
Землетрясение магнитудой 5,9 балла произошло на востоке Явы в Индонезии 11:09
ВШЭ: COVID-19 не даст экономике выйти из кризиса в 2021 году 11:01
Китай одобрил третью вакцину для клинических испытаний 10:41
Кабмин выделил 1,6 млрд рублей на медицину и образование в регионах 10:38
Наталья Сергунина: В театрах Москвы появился городской Wi-Fi 10:00
Белый дом сообщил о контактах с Россией по ситуации на границе с Украиной 09:35
Всех жителей Сан-Марино привили "Спутником V" 09:04
Гинцбург рассчитывает на бессрочный иммунитет от "Спутника V" 08:50
В Роспотребнадзоре назвали сроки снижения заболеваемости коронавирусом 07:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нужно знать об электронном паспорте
Что нужно знать об электронном паспорте
Какими сервисами могут заменить Zoom госкомпании
Какими сервисами могут заменить Zoom госкомпании
Что было за два дня до старта Юрия Гагарина: понедельник, 10 апреля 1961 года
Что было за два дня до старта Юрия Гагарина: понедельник, 10 апреля 1961 года
10.04.2021 10:45
Рубрика: Культура

Советский телеспектакль по книге Толкина попал в ведущие мировые СМИ

Текст: Сусанна Альперина
Сюжеты на CNN и ВВС, статьи в The Guardian, Esquire, Independent, Daily Mail и других ведущих зарубежных изданиях посвящены советскому телеспектаклю "Хранители", поставленному по произведению Джона То́лкина "Братство кольца".

На YouTube ко вчерашнему дню старый спектакль набрал около двух миллионов просмотров. Все это похоже на ситуацию, когда вокализ Эдуарда Хиля "Трололо", спустя много лет после выхода, стал вдруг популярен во всем мире, вызвал интерес у мировой аудитории, и даже был включен в один из современных фильмов-блокбастеров - "Тихоокеанский рубеж-2". А самого Хиля прозвали "Мистер Трололо" (The Trololo Man).

Фото: kinopoisk.ru
Что в кино: "Мортал Комбат", "Уроки фарси", "Минари", страшный Микки Рурк

13 апреля экранизация телеспектакля "Хранители" отметила 30-летний юбилей. Версия редкой постановки с участием ленинградских актеров хранилась в архивах Пятого канала и была обнаружена в прошлом году. Вообще же телекинофонд Пятого канала - это миллионы карточек с описанием объектов и бабин с кинолентами: все, что было создано более чем за 80 лет с момента появления Ленинградского телевидения. Систематизация и оцифровка архива - длительный и кропотливый процесс. Запись спектакля перенесли с кинопленки в цифровой формат, просчитали видео, а также была проделана огромная работа по восстановлению и улучшению качества изображения.

Семь лет назад телеканал уже публиковал спектакль из серии историй про Хоббитов, но он не вызвал особого интереса у пользователей Сети. За все это время "Сказочное путешествие мистера Бильбо Бэггинса Хоббита" собрало 582 тысячи просмотров. Смотреть можно и сегодня по ссылке.

Новую находку тиражировать в интернете изначально не планировалось. Но интерес именно к этому произведению настолько велик, что руководство Пятого канала все же решило выложить "Хранителей" в открытый доступ.

Фото: kinopoisk.ru
О чем расскажет новая книга Толкина, которая выйдет в 2021 году

Первая часть истории появилась на YouTube еще 27 марта. То, что происходило дальше, оказалось полной неожиданностью для всех. Телевизионная постановка стала невероятно популярной. В телесюжетах сравнивают Голлума из телепостановки с тем, который был в дорогостоящей экранизации Питера Джексона "Властелин колец".

Кстати, она 30 апреля и 1 мая в Москве и Санкт-Петербурге выйдет в повторный кинотеатральный прокат - все три части. А о советских "Хранителях", например, журналист The Guardian взахлеб пишет так: "Несмотря на то, что я не говорю по-русски, я смотрел "Хранители" все два часа и не будет преувеличением сказать, что теперь это моя любимая трактовка "Властелина колец". Автор говорит и о том, что сделано все так дешево, что даже трудно себе представить - Питер Джексон и вообразить бы такое себе не мог. Зато сколько фантазии у советских творцов!"

Пятый канал расспросил актера Валерия Дьяченко, исполнившего роль Фродо в советском телеспектакле, как проходили съемки. И вот что он рассказал:

"Ну конечно это событие. Потому что в те годы, в 1991 году, это еще все только начиналось. Вообще впервые Толкиен появился у нас в России в Петербурге. Именно Ленинградское телевидение, спасибо ему огромное, всегда было прорывным. Сейчас исчез жанр телеспектакля, что очень жаль. А тогда вдруг появилось вот это произведение Толкиена, и Наталья Серебрякова пригласила артистов, которые очень часто снимались в программе "Сказка за сказкой".

Издание Independent в статье о необычной популярности советского телеспектакля напоминает, что Amazon готовит новую экранизацию "Властелина колец".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео

Главное сегодня

В России разрабатывается еще одна вакцина от коронавируса
Минобороны открыло доступ к архивам о первых космонавтах
За сутки в России подтверждено 8704 случая COVID-19 в 83 регионах
В МИД прокомментировали траты США на "сдерживание" России и Китая
В Роспотребнадзоре назвали сроки снижения заболеваемости коронавирусом
Клим Шипенко: Каждый фильм - это вызов
Какие книги читали в детстве будущие директора и программисты