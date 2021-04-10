Три российских туриста госпитализированы после ДТП в Турции

Как минимум три российских туриста были доставлены в больницы в субботу после того, как автобус, в котором они ехали, опрокинулся на трассе в Турции. Об этом сообщил представитель посольства РФ в этой стране.

По его словам, которые приводит ТАСС, всего за медпомощью обратилось пять россиян, из которых троих с переломами разной степени тяжести госпитализировали. Ожидается, что двоих планируют выписать в течение текущего дня.

Другие российские туристы расположились в одном из отелей города Конья. Впоследствии они вернутся в гостиницы по месту отдыха, "как только завершатся процедуры по выяснению обстоятельств ДТП и позволят метеоусловия", объяснил дипломат.

Авария произошла в субботу утром. На трассе Конья - Аксарай перевернулся автобус, в котором находилось 32 российских туриста. Предварительно, водитель не справился с управлением на обледеневшей дороге. В результате одна женщина погибла, еще 14 граждан России пострадали.