В МИД прокомментировали траты США на "сдерживание" России и Китая

Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные 715 миллиардов долларов. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о желании президента США Джо Байдена потратить кругленькую сумму на сдерживание угрозы, исходящей, по мнению Вашингтона, от двух великих держав.

"Ларчик-то просто открывался, оказывается. Белый дом объявил цену русофобии и синофобии", - написала Захарова в Facebook. И напомнила о госдолге США, который в сентябре прошлого года вырос до 26,9 триллиона долларов.

Напомним, Белый дом направил американским законодателям предложение выделить на военные нужды 715 миллиардов долларов. Главные статьи расходов: противодействие угрозе со стороны Китая и сдерживание дестабилизирующего поведения России.