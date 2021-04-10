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10.04.2021 02:24
Рубрика: В мире

В МИД прокомментировали траты США на "сдерживание" России и Китая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные 715 миллиардов долларов. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о желании президента США Джо Байдена потратить кругленькую сумму на сдерживание угрозы, исходящей, по мнению Вашингтона, от двух великих держав.

Фото: REUTERS
Байден урежет расходы на военные нужды США

"Ларчик-то просто открывался, оказывается. Белый дом объявил цену русофобии и синофобии", - написала Захарова в Facebook. И напомнила о госдолге США, который в сентябре прошлого года вырос до 26,9 триллиона долларов.

Напомним, Белый дом направил американским законодателям предложение выделить на военные нужды 715 миллиардов долларов. Главные статьи расходов: противодействие угрозе со стороны Китая и сдерживание дестабилизирующего поведения России.

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