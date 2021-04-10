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10.04.2021 16:10
Рубрика: Общество

В РПЦ советуют не ездить в паломничество за рубеж до окончания пандемии

Текст: Владимир Емельяненко

"Я не советую никому сейчас ездить в зарубежные поездки, тем более в паломничество, - заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в телевизионной программе "Церковь и мир" канала "Россия-24". - Потому что это совсем не то время, когда нужно ездить в паломничество". Он также предостерег паломников как от дальних, так и от ближних поездок.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Сейчас такое время, когда нужно сидеть дома и ходить в храм, находящийся рядом. Я надеюсь, что время для паломничества еще придет", - заключил митрополит Иларион.

Такую позицию Русской православной церкви митрополит Иларион объяснил тем, что "пандемия коронавируса пока не отступила". В мире, по данным ВОЗ, CОVID-19 заразились около 134,8 миллиона человек, более 2,9 миллиона умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 632 688 случаев заражения, выздоровели 4 258 279 человек, умерли 102 649 человек.

Общество Религия Пандемия коронавируса COVID-19

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