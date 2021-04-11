Пандемия COVID-19 негативно сказалась на всех без исключения сферах бизнеса. Большинство компаний вынуждены были максимально оптимизировать затраты и разрабатывать долгосрочные программы сокращения издержек. Содержание и обслуживание собственных автопарков вошло в число расходов, пересматриваемых в первую очередь.

У бизнеса есть разные модели поведения в этой ситуации. Один из вариантов - полный отказ от содержания корпоративных автопарков. Второй - сокращение количества корпоративных авто до минимума. Третий - переход на аутсорсинг. Все эти пути предполагают продажу автомобилей, находящихся в собственности компании, что на первый взгляд позволит бизнесу привлечь дополнительные средства. При более детальном рассмотрении становится понятно, что часть автомобилей еще достаточно "свежие", с небольшим пробегом и сроком эксплуатации и могут использоваться в компании еще несколько лет. Таким образом, единоразовая распродажа автопарка по текущей рыночной цене повлечет за собой лишь дополнительные убытки.

Альтернативный вариант - разработка и внедрение плана постепенного перевода парка на аутсорс. Аутсорсинг транспорта для юрлиц всегда был актуален, так как в отличие от приобретения и обслуживания собственного автопарка не требует единовременного отвлечения значительных финансов.

С недавнего времени на рынке набирает обороты такой способ владения автомобилем, как подписка. Пока он распространен в основном среди физических лиц. Смысл подписки заключается в том, что клиент получает личный автомобиль на длительный срок за фиксированные ежемесячные платежи. Это похоже на аренду или каршеринг, но разница в том, что в основе этих сервисов заложено совместное использование. Автомобиль же по подписке полностью идентичен личному. Оператор берет на себя техобслуживание, ремонт, страхование, шиномонтаж. Кроме того, он избавляет пользователя от уплаты налогов, временных затрат на покупку и последующую продажу автомобиля, необходимости вносить первоначальный взнос и переплачивать финансовым посредникам в случае кредита или лизинга.

Такие преимущества актуальны не только для граждан, но и для бизнеса. Использование авто по подписке может быть интересно предприятиям, которые нанимают сотрудников по срочным контрактам на 1-2 года, когда их статус или функционал предполагают наличие рабочего автомобиля. При этом приобретать дополнительный автомобиль в собственность не имеет смысла из-за недолгого предполагаемого срока использования. Такое решение может заинтересовать иностранные и российские компании, реализующие проекты в различных регионах страны без открытия там постоянных филиалов. В случае подписки затраты на владение транспортом (регулярные ежемесячные платежи) четко определены и зафиксированы, что удобно при планировании бизнеса и бюджетировании.

Ключевое преимущество подписки - быстрота и простота оформления сделки, отсутствие первоначального взноса и, как правило, более низкие регулярные платежи. К примеру, ежемесячный платеж за автомобиль стоимостью 4 миллиона рублей, взятый в лизинг или кредит, составит минимум 100 тысяч руб. при авансовом платеже 15 процентов (600 тысяч рублей), по подписке ежемесячный платеж за аналогичный автомобиль составит 85 тысяч, включая все затраты на обслуживание и ежегодную замену автомобиля на новый и исключая первоначальный взнос. При подписке, как и при лизинге, платежи осуществляются с НДС и могут быть зачтены для снижения налогооблагаемой базы компании. Кроме этого, в отличие от покупки, компания снимает с себя дополнительную налоговую нагрузку на имущество.

Ключевое преимущество подписки от покупки в кредит - быстрота и простота оформления сделки, отсутствие первоначального взноса

Если подписка для частных лиц оформляется онлайн на сайте или в мобильном приложении, то сделки по подписке с юрлицами оформляются индивидуально, но также дистанционно, что экономит время. После оформления подписки представитель компании-заказчика забирает автомобили в дилерском центре оператора, компания-заказчик делает ежемесячные платежи, а ее сотрудники пользуются абсолютно новыми автомобилями. Подписка для юрлиц может быть предоставлена на 1 год, в отличие от лизинга и кредита, где срок договора обычно составляет 36 месяцев. По истечении срока подписки автомобили могут быть заменены на новые или выкуплены компанией по остаточной стоимости. Фактически подписка для юрлиц - это операционный лизинг, но в "доброжелательной" форме. При этом это более дешевый инструмент, так как из сделки исключается финансовый посредник.

При детальном просчете подписка, предлагаемая автопроизводителями и автомобильными холдингами, для корпоративных клиентов получается выгоднее благодаря минимальной премии за риски неплатежей, специальным условиям страхования и сервисного обслуживания, гарантированным выкупом автомобилей с пробегом по рыночной цене. Преимущества для оператора в этой схеме кроются в том, что автомобиль из подписки обладает прозрачной историей эксплуатации и высоко востребован на вторичном рынке. Фактически схема подписки для оператора представляет собой продажу автомобиля с получением дохода небольшими частями на протяжении длительного времени.