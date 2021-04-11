Автолизинг стал основным драйвером российского лизингового рынка в 2020 году. Объем нового бизнеса вырос на 8 процентов, посчитали аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА". Доля автосегмента на рынке лизинга за год выросла с 38 до 44 процентов.

Несмотря на рост, автолизинг, как и все отрасли экономики, пострадал от пандемии и связанных с ней ограничений. В первом полугодии 2020 года из-за карантина в крупных городах снизился спрос на услуги перевозчиков и каршеринг. Из-за этого выросла реструктуризация лизинговых договоров.

Значительная доля клиентов столкнулись с проблемами, из-за которых не могли своевременно платить по договорам, рассказал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер. По данным Объединенной лизинговой ассоциации и "Лизингового союза", в автолизинге было реструктурировано около 14 процентов договоров. "В нашем портфеле этот показатель составил около 10 процентов, что объясняется довольно консервативным подходом к его формированию и изначально меньшим количеством рисковых клиентов", - добавил Ивантер.

Дефолтность сегодня до сих пор значительно выше показателей начала 2020 года. По статистике ГК ВТБ Лизинг, каждый пятый клиент, которому была предоставлена отсрочка в период ограничений апреля - июня 2020 года, испытывал сложности с возвращением в платежную дисциплину после его окончания. "Мы ожидаем нормализации ситуации по реструктуризированным договорам во II квартале", - отметил Ивантер.

В то же время уже во второй половине 2020-го в автолизинге наблюдался взрывной рост продаж. Как отмечают в "Эксперт РА", это следствие реализации отложенного спроса после отмены жестких ограничений и возобновления работы цепочек с поставщиками автомобилей. Важным фактором, оказавшим влияние на рост автосегмента, стали ожидания клиентов по увеличению цен на авто из-за девальвации рубля. В результате из топ-20 компаний по новому бизнесу в сегменте автолизинга увеличение объемов продемонстрировали 16 игроков.

Во второй половине 2020 года после отмены жестких ограничений в автолизинге наблюдался взрывной рост продаж - как следствие реализации отложенного спроса

"Объем нового бизнеса в сегменте авто по итогам 2020 года показал двузначный рост - 16,5 процента, - рассказал руководитель дирекции продуктового развития и взаимоотношений с партнерами "Балтийский лизинг" Андрей Волков. - При этом доля таких сделок в структуре бизнеса превысила 61,5 процента, что в денежном выражении превышает 40 миллиардов рублей. Снижение спроса мы фиксировали только во втором квартале, в апреле и мае, то есть в то время, на которое пришлась первая волна коронавируса. Тогда те клиенты, кто планировал обновить или пополнить свой автопарк, просто решили отложить сделки до лучших времен".

В третьем и четвертом кварталах отложенный спрос, по словам Волкова, начал реализовываться и превышал предложение из-за дефицита авто у дилеров (из-за пандемии заводы-производители останавливали работу). "Сейчас влияние этого фактора тоже ощущается, но уже в меньшей мере, по прогнозам экспертов, баланс спроса и предложения установится во втором полугодии 2021 года. Тогда, возможно, появятся программы с дополнительными скидками на авто", - добавил эксперт.

Как рассказал генеральный директор АО "Сбербанк Лизинг" Вячеслав Спиров, наибольшим спросом в прошлом году пользовались легковые автомобили и легкий коммерческий транспорт, чуть в меньшей степени - грузовики. В новом бизнесе в сегменте автолизинга значительную долю занимает продукция отечественных производителей, входящая в программу субсидий. Лидерами по объемам продаж в портфеле "Сбербанк Лизинга" являются такие марки, как ГАЗ, "Лада", Ford, KIA, Toyota, Volkswagen.

Участники рынка отмечают, что в прошлом году у них появилось много клиентов из секторов, которые раньше мало или вообще не использовали лизинг. Это, в частности, компании из сегмента электронной торговли и доставки еды. ВТБ Лизинг, например, передал таким клиентам автомобилей на сумму около 3 миллиардов рублей, сейчас у компании около 800 таких клиентов. По словам Дмитрия Ивантера, эти сегменты демонстрируют бурный рост и являются интересными с точки зрения потенциала для развития автомобильного лизинга.

"Безусловно, развитие e-commerce влечет за собой увеличение спроса на модели, которые используются в сфере доставки, - подтвердил и Вячеслав Спиров. - Но есть и другая важная причина - из-за роста валютного курса в прошлом году резко выросли цены на автомобили, и покупатели, опасаясь еще большего увеличения цен, демонстрировали ажиотажный спрос. Также большое влияние на рынок оказывали программы субсидирования. Темпы роста в дальнейшем будут коррелировать с выделенными лимитами господдержки".

По словам Андрея Волкова, в прошлом году программы субсидирования лизинга колесной техники от Минпромторга России сработали очень хорошо. В масштабах филиальной сети "Балтийского лизинга" меры господдержки обеспечили около 10 процентов объема нового бизнеса. За время действия программ субсидирования колесной и специальной техники, а также стартовавшей в 2020 году новой госпрограммы "Доступная аренда" клиентам было передано 2824 единицы транспортных средств. Общая стоимость имущества составила 7,93 миллиарда рублей.

Трендом прошлого года стало распространение операционного лизинга для физлиц - подписки, по которой можно взять в аренду автомобиль на несколько недель или лет. Такую услугу продвигают лизинговые компании, а вот потребители, по словам участников рынка, пока не очень понимают, зачем платить за год пользования машиной около трети ее стоимости, но при этом в конце срока подписки ее надо вернуть. Тем не менее подписка имеет большой потенциал, полагают и аналитики "Эксперт РА", и лизинговые компании.

Трендом прошлого года стало распространение операционного лизинга для физических лиц

По итогам 2021 года автолизинг по-прежнему останется одним из драйверов рынка, прогнозируют в "Эксперт РА". Инвестиционная активность сектора малого и среднего бизнеса, потребность в обновлении устаревшего парка автомобилей, государственные программы окажут поддержку сегменту. Кроме того, удорожание стоимости среднего авто, в том числе из-за девальвации рубля в прошлом году, приведет к номинальному росту объемов нового бизнеса в автолизинге. Лизинг автобусов и троллейбусов также окажет поддержку автосегменту в силу наличия субсидирования сегмента на фоне высокого уровня износа общественного транспорта в городах России.

По базовому сценарию развития автосегмент по итогам 2021 года покажет рост более чем на 20 процентов, считают аналитики. Оценки участников рынка скромнее - по их мнению, сегмент автолизинга продолжит свое поступательное развитие, а по итогам года его рост может составить до 10 процентов.

Комментарий

Фарид Мадани, генеральный директор ГК "Деловые Линии":

Во время пандемии резко вырос спрос на доставку интернет-покупок в крупные онлайн-магазины. Это привело к росту заказов на перевозку сборных грузов - сегмента, где ГК "Деловые Линии" занимает лидирующие позиции. У компании большой собственный автопарк еврофур, и мы легко справились с ростом нагрузки, обеспечив бесперебойную доставку. Кроме того, был зафиксирован рост заявок на адресную доставку (от и до склада оператора), поскольку клиенты, работая в удаленном режиме и соблюдая самоизоляцию, стали реже покидать дома. Эта тенденция сохраняется до сих пор. Поэтому в рамках реновации парка в декабре 2020 года группа компаний приобрела почти 100 малотоннажных грузовиков "Группы ГАЗ" для работы в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах страны. Для нас как крупного партнера лизинговых компаний условия сотрудничества не изменились.