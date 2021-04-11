Борис Гуц рассказал о своем фильме "Смерть нам к лицу"

"Смерть нам к лицу". Реж. Борис Гуц. В ролях Александра Быстржицкая, Даниил Пугаёв, Екатерина Волкова, Полина Ауг. 77 мин. 16+

Сюжет сбивает с ног. Любящая друг друга пара: Петр и Маша. Маша с веселым вызовом судьбе готовит свои похороны: у нее рак, жить осталось недолго. Выбирает цвет гроба, договаривается о макияже, хочет уйти красивой. Петр подавлен, но скрывает это, всячески поддерживает любимую, отвечает на ее шутки и только иногда смотрит умоляюще: прекрати, невозможно это вынести! И пытается любым способом добыть денег на лечение...

Режиссер Борис Гуц рассказал "РГ", как возникла трагическая тема внешне легкого, часто смешного фильма:

"Пять лет назад я сам столкнулся со смертью. Лежал в реанимации и теперь живу под дамокловым мечом - мне обещали, что через пять лет, скорее всего, меня не станет. И все годы я думал об этом фильме, который показал бы, чем и как я жил и живу - высмеивая смерть, выбирая себе надгробия, придумывая посмертную надпись на камне… Такая жизнь через смех, через черный юмор, через любовь - потому что все эти события очень сильно отозвались в сердце моем и моей девушки. Прогнозы врачей не оправдались - как они считают, произошло чудо. Мы как-то выкарабкались, и я хотел снять об этом фильм. Так что Маша в фильме - это, в сущности, я. Вообще, я пишу и снимаю только о том, что знаю лично. У нас на Высших курсах сценаристов и режиссеров преподавал Кшиштоф Занусси, и он предостерегал: не снимайте то, что видели по телевизору!"

Фильм снят смартфоном, есть у этого преимущества: возникает эффект необычной интимности, спонтанности и откровенности. В век селфи кино вооружается этой новой эстетикой; с ее появлением обычный фильм кажется отделенным от зала "четвертой стеной". Стены больше нет, мы рядом с актерами, а иногда и сливаемся с ними, участвуя в действе. Актеры ощущают живой взгляд мобильника не так, как объектив кинокамеры с микрофонами и командой ассистентов. Здесь они просто живут в своих образах, свободно взаимодействуя с невидимым глазком мобильника. В фильме Гуца это обстоятельство блистательно использовано: камера включена в круг действующих лиц, на нее то и дело падает взгляд героев, они общаются с оператором - другом, который их снимает, забавно пикируются. Но это веселье сквозь слезы.

Судьба фильма сложилась драматично. Он выиграл Гран-при на фестивале "Окно в Европу", поездил по миру: Токио, Прага, Таллин, Стамбул, Стокгольм… Пытался выйти в российский прокат, но почти все прокатчики отказались: публика у нас не очень расположена смотреть про рак. Фильм вышел только на онлайн-платформе "Старт.ру".

"Здесь жил и работал…"

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)

В конкурсе короткого метра фильм "Здесь жил и работал…".

Рабочий из провинциального городка Сергей пытается прочитать надпись на мемориальной доске, появившейся ранним утром у окон его квартиры на высоте третьего этажа. Загадочная табличка привносит в размеренную жизнь жителей обычного советского двора дух авантюры. Путь достижения цели оказывается таким увлекательным, что конечная цель уже не так важна. История маленького, трогательного и смешного подвига.

Снял фильм Алексей Красноцветов - актер Санкт-Петербургского театра Комедии им. Н.П. Акимова. Это его дипломная работа: в 2019 году окончил Московский институт современного искусства по специальности "Режиссер игрового кино и телефильма" (курс Дмитрия Астрахана).

- Как мастер оценил вашу работу?

- Дмитрию Ханановичу фильм понравился. Похвалил актерские работы. Театр Комедии ему не чужой - в начале 1990-х он здесь работал, был главным режиссером. Еще сказал: "Видно, что проведена большая работа".

- Почему выбрали этот сценарий?

- Я искал сценарий, разместил в интернете объявление, что готов купить, если мне понравится, оговорил два любимых жанра: комедия или детектив. Присылали много, были и неплохие, но, честно говоря, ни к чему душа не лежала. То странный юмор, то с героями ничего не происходило. И вдруг сам увидел сценарий. Смеялся, когда читал его, а это значит, что половина успеха уже есть. Нашел контакты автора - Игоря Якимова, он живет в Риге, согласился на мое предложение о фильме, дописал биографию персонажей.

- В титрах сказано: "Основано на реальных событиях".

- Игорь рассказал, что это старая байка. История произошла в Одессе. Кажется, в 1950-х годах. Приколотили мемориальную доску на жилой дом на уровне третьего этажа (хотя обычно она висит не выше первого). И какому-то мужичку не терпелось узнать, что там написано. Но как до нее добраться? Что только он ни придумывал, ничего не получалось. В результате он разбил уличный фонарь и сам вызвал мастера. За бутылку упросил поднять его на кране вверх, чтобы прочитать надпись. Игорю Якимову эта быль понравилась, периодически вспоминал о ней и решил написать сценарий. Сделал это еще в начале 2000-х. Потом повесил на каком-то литературном сайте, история радовала людей.

- И тут вы со своим предложением!

- Да. Сценарист предложил мне перенести действие в современный мир. Но мне очень нравится, что история советская. Сегодня вряд ли она могла произойти. Я люблю то время, хотя немного в нем жил (Алексею Красноцветову 33 года. - "РГ"), есть какая-то ностальгия по той жизни, когда ходили в гости друг к другу без звонков, когда не запирали двери, когда приходили на помощь соседям. Я жил в детстве в Псковской области, многое запомнилось. Мир сильно изменился. Мы все заняты делами, работой, благоустройством своей жизни, проблемами… Не знаем своих соседей, нам не до них. И уж точно не до надписей на табличках.

- И приметы времени в фильме видим. Когда утром просыпались под позывные Всесоюзного радио: "Родина слышит, Родина знает…". Когда сдавали бутылки в пункт приема стеклотары. Когда фотопленку проявляли в темноте в ванной комнате… Фильм вы посвятили маме.

- Именно маме я обязан своей профессией. В семилетнем возрасте она привела меня в ленинградскую студию художественного слова "Образ", где я занимался десять лет. Такой непоседа, а тут чтение стихов… Я решил, что свой первый фильм должен посвятить маме.

Снимались актеры нашего театра и актерские дети. Денег на гонорары не было. Все работали бесплатно - от мала до велика (от детей до народных артистов). Я очень благодарен им. Попробуйте сегодня привлечь кого-то на бесплатную работу! Только друзья не откажут. А еще лето, отпуск в театре и много работ в кино и на телевидении, а это заработок.

- Не отказали вам даже прекрасные "народные" - сыграли бабушек на лавочке у подъезда: Ирина Соколова, Вера Карпова, Татьяна Захарова…

- Да, мы только привозили их на площадку на такси. В массовых сценах участвовали друзья не только по театру, даже наши соседи. За девять смен мы стали, как и в нашем фильме, большой дружной семьей. Так приятно, что время съемок все вспоминают сейчас очень тепло. Главная идея фильма - объединение жителей двора одной целью. Поразительно: за время съемок мы умудрились даже объединить местных жильцов. Помогали нам все, и участковые, управдомы. Не хватало, например, стульев. Люди приносили из дома свою мебель, посуду. Мы расклеили объявления с просьбой не парковать машины около дома - и нам пошли навстречу. Поняли, приняли, без агрессий. Все жители знали: снимается кино! Знали даже название фильма. Я подумал, что когда снимаешь фильм о чем-то добром и светлом, какими-то волнами, магнитом притягиваются добрые люди.

- Затянуло вас кино? Хочется еще снимать?

- Очень хочу. Такой полет был! Ощущения невероятные. Хотя жутко недосыпали. То техника подводить стала, то чего-то не хватало. Проблемы одна за другой. Но решаешь их. Безумная энергия, общение с разными людьми. И лето, солнце. Вдохновение. Надеюсь, что буду работать еще. Я люблю наше кино. Люди скучают по хорошим фильмам. Грустно, когда относятся негативно к российскому кино: вот, мол, зарубежное - никакого сравнения! А ведь у нас много хороших актеров, операторов, художников, настоящих профессионалов.

Ирина Сотикова: "Актеры работали за еду!"

Актриса театра Комедии Ирина Сотикова, жена Алексея Красноцветова, сыграла в фильме жену главного героя.

- Я работаю в трех спектаклях моего мужа. Он любит меня как актрису, поставил со мной два спектакля. Наша работа началась давно, мы еще не были в браке, Лёша предложил мне маленькую роль в "Дне рождения кота Леопольда" - бабушку кота. С этого все и началось: разборы ролей в кино - мои и его, номера в наших знаменитых апрельских акимовских капустниках.

- Вы еще и кастинг-директором фильма были.

- Помогала мужу. Пригласила, например, Тараса Бибича на главную роль, он мой партнер по замечательному театру кукол "Karlsson Haus" (мы там приглашенные актеры). Мне кажется, мы хорошая пара, проверенная временем.

Было прекрасное лето. Нам очень повезло с погодой. В театре - отпуск. Лёша сказал, что нам нужен дом без стеклопакетов. Я нашла двор для съемок на Нарвской. Дом под расселение, жильцы не стали менять окна. Много пустых квартир. Развалюха, крысы бегают. Сняли 3-комнатную квартиру в жутчайшем состоянии, там хранилось все наше кинохозяйство. При помощи друзей привели двор в порядок: отремонтировали песочницу, покрасили горку… А все, что внутри дома - это квартира моих бабули и дедули в поселке Металлострой, где я росла.

Все было по-честному, как на производстве кино: обеденный перерыв - и привозили обед на площадку. То есть мы работали за еду! Оплачивал Алексей.

Лёша потратил крупную сумму денег, которую от меня тщательно скрывал. Мой смешной, хитрый муж составил смету на компьютере, не выключил его и ушел. Я подхожу к ноутбуку и вижу…Пока читала, мои глаза округлялись, становились все больше и больше. Все сбережения ушли на фильм. При этом он еще платно учился в институте. Но, как говорится, не имей сто рублей, а имей сто друзей. Алексея настолько любят люди, что бескорыстно помогали во всем, шли навстречу.

Справка "РГ"

Алексей Красноцветов - режиссер спектаклей "День рождения кота Леопольда" и "Новогодние приключения с Малышом и Карлсоном" в театре Комедии им. Н.П. Акимова. Поставил антрепризные спектакли "Дорогая Памела, или Как пришить старушку" и "Я беру этого парня". Исполняет одну из главных ролей - капитана Дмитрия Красавченко - в криминальном детективе Пятого канала "Великолепная пятерка" о работе команды полицейских Петровского РОВД Санкт-Петербурга (сейчас снимается 4-й сезон).