Еврокомиссар заявил об опоздании с допуском в ЕС вакцины "Спутник V"

Европейское агентство лекарственных средств изучит российскую вакцину "Спутник V" и даст корректную оценку. Об этом заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии политику в области вакцинации.

Однако, по его словам, после одобрения препарат может поступить в ЕС "слишком поздно". Бретон отметил, что для создания и запуска производства вакцины потребуются месяцы, а привить всех европейцев планируется летом этого года, пишет ТАСС.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о том, что переговоры Москвы и Вены о контракте на приобретение "Спутника V" подошли к концу, закупка вакцины для Австрии возможна. Курц неоднократно выступал с поддержкой вакцины "Спутник V". По его мнению, поставка российского препарата существенно ускорит вакцинацию в стране.

Переговоры о "Спутнике V" начала и Германия. С РФПИ обсуждаются условия покупки российской вакцины от COVID-19. Глава немецкого минздрава Йенс Шпан заявил, что в Берлине ждут одобрения "Спутник V" Европейским агентством лекарственных средств.