Федун отреагировал на поражение "Спартака" от "Локомотива"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал поражение команды от "Локомотива" в 25-м туре российской премьер-лиги (0:2).
На вопрос корреспондента "РГ", почему "Спартак" потерпел поражение, Леонид Федун ответил: "Почему пенальти не поставили?"
Очевидно, он имел в виду эпизод, когда видеоарбитр Сергей Иванов смотрел повтор момента во втором тайме. Тогда мяч после удара Мозеса попал в руку Пабло в штрафной. Видеоарбитр посчитал, что это не пенальти.
Леонид Федун отреагировал на мой вопрос, почему "Спартак" проиграл "Локомотиву". Тоже вопросом: "Почему пенальти не поставили?"— Артем Локалов (@lokalov) April 11, 2021
Очевидно, это про эпизод, когда судьи смотрели момент с Пабло, но пенальти в итоге в ворота "Локо" не назначили.#ЛокоСпартак pic.twitter.com/AEBlt1n0vV