Федун отреагировал на поражение "Спартака" от "Локомотива"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал поражение команды от "Локомотива" в 25-м туре российской премьер-лиги (0:2).

На вопрос корреспондента "РГ", почему "Спартак" потерпел поражение, Леонид Федун ответил: "Почему пенальти не поставили?"

Очевидно, он имел в виду эпизод, когда видеоарбитр Сергей Иванов смотрел повтор момента во втором тайме. Тогда мяч после удара Мозеса попал в руку Пабло в штрафной. Видеоарбитр посчитал, что это не пенальти.