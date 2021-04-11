В Турции дипломаты готовят документы для репатриации тела погибшей россиянки

Генеральное консульство РФ в Анталье занимается оформлением документов, которые нужны для возвращения на родину тела 43-летней россиянки, погибшей 10 апреля в ДТП с туристическим автобусом.

Об этом в Facebook сообщило на своей странице посольство России в Анкаре. Дипломаты отмечают, что работают вместе с местными властями и с представителями страховой компании.

Напомним, водитель автобуса, который вез группу туристов в Каппадокию, не справился с управлением на обледенелой трассе и съехал в кювет. Одна женщина погибла, 26 человек получили переломы и ушибы, трое все еще остаются в больницах турецкого города Конья.