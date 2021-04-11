Индия столкнулась с четвертой волной коронавируса

Столица Индии столкнулась уже с четвертой волной коронавируса, и она более опасна, чем три предыдущие. Об этом заявил главный министр Дели Арвинд Кеджривал, которого цитирует индийское издание The Statesman.

На брифинге он отметил, что 10 апреля в Дели было официально зарегистрировано 7897 новых случаев заражения ковидом, а в пятницу - 8521. Эти цифры сопоставимы с ноябрьскими показателями, когда город переживал пик третьей волны, и свидетельствуют о скорости распространения вируса. Хотя полный карантин не панацея, власти готовы к такому развитию событий, если столичная система здравоохранения перестанет справляться с наплывом тяжелых больных.

"Мы нуждаемся в тесном сотрудничестве с жителями Дели. Прошу вас носить маску, сохранять социальную дистанцию, мыть руки и оставаться по возможности дома", - попросил чиновник своих земляков.

Накануне власти Дели запретили до конца месяца все массовые мероприятия, за исключением свадеб и похорон, для которых введен лимит участников, ограничили пассажиропоток в общественном транспорте и ввели комендантский час с 21:00 до 05:00.