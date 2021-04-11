Как обманывают официальные дилеры в автосалонах. Пять способов

Покупка автомобиля - серьезное мероприятие, успех которого во многом зависит от того, в какой автосалон вы обратитесь. В этом материале "РГ" приводит основные схемы обмана при продаже машин официальными и "серыми" дилерами и дает рекомендации, как не нарваться на не чистых на руку продавцов.

Слишком привлекательные цены

Если автосалон выставляет цены за новый автомобиль, которые на четверть, а то и на треть ниже, чем рекомендованные автопроизводителем, практически гарантированно вы имеете дело с мошенниками.

Главная цель авторов таких объявлений - заманить клиента в дилерский центр. С той же целью вам могут озвучить заманчивую цену на автомобиль по телефону.

Но только когда вы приедете посмотреть машину, окажется, что она уже продана, но имеется другая, значительно более дорогая из-за доустановленного дооборудования и иной комплектации. В ряде случаев покупатель видит "живой" товар и соглашается заплатить больше, чем рассчитывал.

Просьба о предоплате

Еще один хитрый способ посадить клиента на крючок - потребовать у него предоплату за автомобиль.

Покупателю сообщают, что это стандартная схема, мол так автосалон стремится обезопасить себя, чтобы сделка не сорвалась.

В договоре же на множество страниц наверняка прописано мелким шрифтом, что авансовые деньги не возвращаются в случае разрыва сделки по вине клиента. Довольно часто у покупателя могут также затребовать деньги за мифическую транспортировку его автомобиля с удаленного склада. Помните, что авторизованные дилеры не берут предоплаты за транспортировку автомобилей с любого рода площадок. Если вы слышите обратное, это тревожный сигнал.

Клиента маринуют

Нередко случается, что после того как клиент вносит залог (обычно это сумма 15 - 30 тысяч рублей), ему сообщают, что поставка по некоторым причинам задерживается.

При этом называются самые разные причины - перевернулся автовоз, машину поцарапали, она продана другому клиенту, обнаружились скрытые дефекты.

Даже на стадии подписания договора клиента могут попросить подождать (мол, менеджер, занимающийся сделкой, не вышел на работу или, скажем, сообщают, что машина не успела пройти предпродажную подготовку).

Все это хитрый фокус, нацеленный на то, чтобы сделать покупателя сговорчивее. В таком случае ему могут навязать нежелательные услуги, невыгодные условия страховки, напичкать автомобиль недешевыми опциями от дилера.

Манипуляции с кредитом

Сегодня многие автосалоны предлагают скидки в случае, если клиент покупает машину в кредит и заключает договор прямо в автосалоне. Казалось бы, грех не воспользоваться выгодной услугой. Однако и тут нужно быть настороже.

Очень часто нечистые на руку дилеры вносят в кредитный договор невыгодные для покупателя условия, маскируют в замысловатом тексте соглашения пункты о дополнительных платежах, обязательных дополнительных страховках и тому подобное. Ставка опять-таки делается на то, что замученный долгим ожиданием покупатель подпишет толстую пачку документов, не глядя. Совет тут один - не торопитесь, возьмите копию договора домой и внимательно его изучите.

Продажа некондиционного товара

Увы, не единичны случаи, когда по большей части "серые" дилеры пытаются всучить клиенту проблемный автомобиль.

Чаще всего речь идет о машинах, получивших повреждения при транспортировке на автовозе (сколы, вмятины, царапины), о которых продавец может не рассказать, а того хуже - замаскировать это безобразие косметическим ремонтом (полировка, подкраска). Тут вам в помощь толщиномер.

С помощью этого прибора можно быстро определить, что у машины был смят и восстановлен тот или иной элемент кузова. Еще хуже, если покупателю пытаются всучить автомобиль с перебитыми номерами или подержанную машину со скрученным пробегом. Поэтому тщательно проверяем все документы, сверяем VIN-код с данными ПТС, изучаем состояние шин и состояние салона. Помните также, что после подписания акта приема-передачи доказать, что вам продали битый автомобиль, будет крайне сложно. Поэтому тщательно осматривайте машину не только снаружи, но и изнутри.