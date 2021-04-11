Кешбэк могут распространить на автопутешествия

Общенациональная ассоциация автомототуризма и караванинга предложила включить аренду автодомов - специальных автомобилей для путешествий - в программу туристического кешбэка. В организации подсчитали, что это принесет в госбюджет в 2022-2023 годах более 500 млн рублей.

В этом году поток автотуристов может вырасти на 15-20% по сравнению с показателями 2019 года. Фото: Сергей Михеев

Ассоциация направила письмо на имя руководителя Ростуризма Зарины Догузовой (с документом ознакомилась "РГ"). В Ростуризме на момент публикации предложение "Российской газете" не прокомментировали. Однако ранее в ведомстве заявляли о стремлении расширить программу. В частности, сейчас Ростуризм прорабатывает возможность увеличения кешбэка и распространения срока действия программы на весь год для студентов.

Автомобильный туризм показал свою социальную значимость, а в условиях пандемии коронавируса вообще стал драйвером развития отрасли, пояснил "Российской газете" президент ассоциации Сергей Лобарев. Было бы справедливо приравнять автодома к средствам размещения автотуристов и включить в программу туристического кешбэка возможность компенсации части затрат на их аренду, говорит он. Инициатива станет пилотным проектом, направленным на развитие автотуризма.

Перспективы развития автотуризма в России прослеживаются довольно отчетливо. Помимо более трех тысяч автодомов в стране зарегистрировано более 50 млн владельцев транспортных средств, в том числе 2,6 млн водителей мотоциклов и 1,4 млн транспортных средств, управляемых лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Автолюбители и сейчас могут получить компенсацию 20% стоимости забронированного во время путешествия отеля, если проведут в нем не менее двух ночей. Но если также компенсировать часть стоимости аренды автодома, которая в сутки, кстати, может составлять 10-15 тысяч рублей, удастся привлечь к туристским поездкам миллионы новых путешественников, считает Лобарев.

В этом году поток автотуристов может вырасти на 15-20% к показателям прошлого года, говорит он. В 2020 году прирост составил 30% к показателям 2019 года.

Распространить кешбэк на автотуризм в этом году вряд ли получится, поскольку условия программы уже сформированы, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Но на будущее нужно формировать предложения, вполне возможно, что идею удастся реализовать, говорит он.

Автотуристы как раз та самая часть россиян, которая старается сделать дешевле путешествие за счет использования своего или арендованного транспорта. Это позволит удешевить поездки в 2-2,5 раза по сравнению с покупкой билетов на самолет или даже поезд.

Путешествие на автомобиле может удешевить поездки в 2-2,5 раза по сравнению с покупкой билетов на самолет или даже поезд

Спрос на автотуризм, несомненно, есть, но высокие темпы роста обусловлены низкой базой, неразвитостью этого вида путешествия в России, отмечает Барзыкин. Дальнейшее развитие будет сдерживаться не отсутствием поддержки со стороны государства, а проблемами с инфраструктурой: зачастую в регионах нет придорожного сервиса, точек подключения к водоснабжению, электроэнергии по трассе, площадок для парковки автомобилей и автодомов.

К примеру, на Черноморском побережье машины нужно где-то ставить, так как передвигаться на них сложно. Сейчас, когда еще даже нет высокого сезона, в Сочи уже пробки, замечает Барзыкин.

"Есть предел по инфраструктуре, дальнейшее увеличение потока может пропорционально вести к негативным последствиям", - говорит он.

Нужно синхронизировать увеличение турпотока с развитием обеспечивающей инфраструктуры, заключает эксперт.