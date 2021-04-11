Косачев: Цель НАТО - поддерживать на плаву украинскую версию агрессии РФ

Как и следовало ожидать, вслед за американцами объяснений по поводу передислокациии российских войск потребовали немцы и французы. С учетом того, что в НАТО тридцать государств, ждем еще 27 заходов.

Разъяснения (не объяснения!) были ранее даны на уровне двух заместителей руководителя Администрации Президента РФ - его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и спецпредставителя в Нормандской четверке Дмитрия Козака. Вроде бы куда как достаточно. Но не ради прояснения российской позиции производятся соответствующие демарши. Их истинная цель - поддерживать на плаву украинскую версию агрессии России на Юго-Востоке и тем самым удерживать Украину в зоне влияния альянса, пусть и без членства в НАТО.

Передислокация войск и вооруженных сил в Европе ведется все последние тридцать лет. И все это время - с Запада на Восток. За двадцать лет (четвертое - восьмое расширения) НАТО "прошагало" в российском направлении более 500 километров, увеличившись и по составу участников, и по территории на треть.

Еще раз - все ближе к России и все чувствительнее для нашей безопасности. Норвегия (единственная Натовская страна, с которой граничил СССР) отменила существовавшие еще с советских времен "самоограничения" на военную деятельность у наших границ в Баренцевом регионе, четыре батальона численностью около четырех тысяч военнослужащих (США, Германия и Великобритания) размещены на постоянной основе в "новонатовцах" Эстонии, Латвии и Литве на Балтике, военнослужащие США перебрасываются из Германии в "новонатовскую" Польшу в районе Калининграда, и так далее. Напомню, что всё это - и наши границы, равно как и то, что всё это происходит в нарушение Основополагающего акта Россия-НАТО 1997 года.

При этом НАТО тратит на оборону в 13 раз больше России, личный состав всех членов Североатлантического альянса превышает вооруженные силы России более чем в четыре раза, НАТО проводит учения в полтора раза чаще ВС РФ. И что это за учения? Ответ дан представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексеем Арестовичем, заявившим на днях, что учения НАТО Defender Europe 2021 нужны для отработки... войны с Россией ("на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается война с Россией").

А теперь значительно более существенная цитата. Автор доктрины "сдерживания" американский дипломат Джордж Фрост Кеннан в конце 90-х годов указывал, что "трагическая ошибка" расширения НАТО означает начало новой "холодной войны", так как, единожды начав расширение, НАТО обнаружит, что новые члены требуют дальнейшего расширения, и будет поставлено перед выбором между выходом на границы России с последующей конфронтацией или остановкой экспансии с созданием нового "железного занавеса". Кеннан подчеркивал, что после начала конфликта с Россией спровоцировавшие его сторонники расширения, конечно, скажут: "мы же вас предупреждали о русских".

Что и происходит с удивительной точностью. И когда генсек НАТО раз за разом заявляет, что альянс "проецирует стабильность для поддержки соседей и партнеров НАТО" и что "стабильное соседство гарантирует нам безопасность", он просто не понимает (или притворяется, что не понимает) той ловушки, в которую затащили альянс прибалты с поляками, а сейчас продолжат затаскивать грузины с украинцами. Читайте Кеннана. Мы же имеем такое же право проецировать стабильность для гарантии нашей безопасности, как и НАТО. А не нравится - давайте возвращаться к разрушенным НАТО Договору об обычных вооруженных силах в Европе и Основополагающему акту Россия-НАТО, а в целом - к принципу неделимости безопасности, заложенному в базовых документах ОБСЕ.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook.