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11.04.2021 11:28
Рубрика: В мире

Наблюдатели: Народ Киргизии сформировал запрос на сильного лидера

Текст: Данияр Каримов
Российские законодатели, наблюдающие за проведением референдума в Киргизии от Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентской ассамблеи ОДКБ и ШОС полагают, что население республики сформировало запрос на сильного лидера. Об этом они заявили на пресс-конференции в Бишкеке.
Фото: Nezir Aliyev/Anadolu Agency via Getty Images Фото: Nezir Aliyev/Anadolu Agency via Getty Images
Фото: Nezir Aliyev/Anadolu Agency via Getty Images

- Мы пообщались с простыми жителями и обращу внимание, что народ Киргизии сформировал запрос на сильного, ответственного лидера, - утверждает депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный. - Это связано с мощным же запросом на развитое, правовое и, главное, сильное социальное государство. Люди хотят, чтобы каждый гражданин был обеспечен работой, достойной зарплатой, чтобы уделялось внимание детям и пожилым.

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По словам российского законодателя, референдум, на который вынесен проект новой Конституции, - следствие политических волнений, происходивших в республике последние годы. Схожую точку зрения разделяют его коллеги по миссии наблюдателей.

- Люди связывают проходящий референдум с ожиданиями стабилизации ситуации в стране, - поясняет член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. - Эти ожидания чрезвычайно высоки. Мы надеемся, что конституция, которая вынесена на референдум, послужит поступательному развитию Киргизии.

В то же время, представители миссии не исключают, что референдум послужит поводом для провокационных заявлений со стороны некоммерческих организаций, финансируемых из стран дальнего зарубежья.

- Интерес представителей этого сектора к референдуму действительно большой, - подчеркивает российский сенатор Ольга Ковитиди. - Но финансирование НКО, участвующих в политических кампаниях, со стороны внешних игроков мы уже наблюдали в других странах, включая Украину и Грузию. Оно направлено на подрыв государственности. В свою очередь, референдум, проходящий сейчас, направлен на защиту суверенитета Киргизии.

На референдум, который проходит в воскресенье в Киргизии, вынесена новая редакция Конституции, которая призвана установить в республике президентскую форму правления и узаконить новые институты власти. Одновременно с плебисцитом проходят выборы в местные советы депутатов.

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