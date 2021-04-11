Наблюдатели: Народ Киргизии сформировал запрос на сильного лидера

- Мы пообщались с простыми жителями и обращу внимание, что народ Киргизии сформировал запрос на сильного, ответственного лидера, - утверждает депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный. - Это связано с мощным же запросом на развитое, правовое и, главное, сильное социальное государство. Люди хотят, чтобы каждый гражданин был обеспечен работой, достойной зарплатой, чтобы уделялось внимание детям и пожилым.

По словам российского законодателя, референдум, на который вынесен проект новой Конституции, - следствие политических волнений, происходивших в республике последние годы. Схожую точку зрения разделяют его коллеги по миссии наблюдателей.

- Люди связывают проходящий референдум с ожиданиями стабилизации ситуации в стране, - поясняет член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. - Эти ожидания чрезвычайно высоки. Мы надеемся, что конституция, которая вынесена на референдум, послужит поступательному развитию Киргизии.

В то же время, представители миссии не исключают, что референдум послужит поводом для провокационных заявлений со стороны некоммерческих организаций, финансируемых из стран дальнего зарубежья.

- Интерес представителей этого сектора к референдуму действительно большой, - подчеркивает российский сенатор Ольга Ковитиди. - Но финансирование НКО, участвующих в политических кампаниях, со стороны внешних игроков мы уже наблюдали в других странах, включая Украину и Грузию. Оно направлено на подрыв государственности. В свою очередь, референдум, проходящий сейчас, направлен на защиту суверенитета Киргизии.

На референдум, который проходит в воскресенье в Киргизии, вынесена новая редакция Конституции, которая призвана установить в республике президентскую форму правления и узаконить новые институты власти. Одновременно с плебисцитом проходят выборы в местные советы депутатов.