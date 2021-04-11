О каких проблемах с двигателем автомобиля говорит цвет выхлопа

Цвет выхлопных газов - это лакмусовая бумажка, по которой можно понять, если ли проблемы с силовым агрегатом и какого они рода. В этом материале "РГ" решила обобщить правила такой цветовой "диагностики".

Белый дым

На улице поутру еще бывает холодно, и если исключительно при прогреве вы наблюдаете, как из выхлопной трубы идет белый дым, то повода для опасений нет.

Такую окраску выхлопным газам придает горячий пар, который выходит из глушителя. Однако если белый выхлоп наблюдается при плюсовой температуре и даже на прогретом двигателе, то есть повод заподозрить сразу несколько неприятных поломок. Как вариант, в цилиндры двигателя попадает антифриз или тосол. Например, через негерметичную прокладку головки блока. Именно охлаждающая жидкость и превращается при сгорании в белый дым.

Дополнительными признаками, которые помогут установить такой диагноз, является регулярное уменьшение охлаждающей жидкости в бачке омывателя, а также обороты двигателя, пляшущие на холостом ходу в пределах от 800 до 1200. Для решения проблемы следует выявить и устранить неисправности в системе охлаждения. Чаще всего виновниками является сломанные термостат, датчик включения, муфта или вентилятор, негерметичность радиатора, его пробки, шлангов или соединений.

Черный дым

Черный дым из выхлопной трубы, как правило, сигнализирует о переобогащении топливовоздушной смеси, что может быть вызвано самыми различными факторами. Чаще всего речь идет о неисправностях систем питания, зажигания и управления впрыском.

Фактически выхлоп подкрашивают частички сажи, продукты неполного сгорания топлива. Дополнительными признаками проблемы являются повышенный расход топлива, проблемы с запуском силового агрегата, его неустойчивая работа и потеря мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси.

У современных бензиновых впрысковых моторов переобогащение смеси провоцируют, как правило, неисправности различных датчиков: кислорода, расхода воздуха и др., а также негерметичность форсунок. У дизельных агрегатов смоляной дым сигнализирует чаще всего о нарушениях в работе насоса высокого давления и о большом угле опережения впрыска. Во всех случаях черный выхлоп должен насторожить, поскольку переобогащенная смесь провоцирует повышенный износ трущихся элементов мотора и задиры деталей цилиндропоршневой группы.

Синий, голубой или сизый дым

Такая цветовая гамма - еще один повод для серьезных опасений. Чаще всего выхлоп "синеет" при попадании масла в цилиндры двигателя. Соответственно, чтобы исключить такой сценарий, нужно на короткое время приложить салфетку или лист бумаги к выпускному патрубку.

Если на них останутся маслянистые разводы или капли, диагноз подтвержден. Разумеется, одновременно с синеватым, масляным дымом будет наблюдаться повышенное потреблением масла. Очень часто синева из выхлопной системы связана с износом деталей цилиндро-поршневой группы. А именно - причиной становятся изменение геометрии цилиндра, дефекты поршневых колец, задиры на поверхности цилиндра, износ маслосъемного колпачка и негерметичность клапана.

Если же речь идет о турбированных моторах, то синий выхлоп может давать также износ уплотнений и подшипников ротора компрессора. Тем не менее, если синий или сине-белый дым наблюдается только при прогреве двигателя, после чего уменьшается или исчезает, то поводов для волнения нет.

Густой пар и вода

"Здоровый" выхлоп должен быть прозрачным. Такой выхлоп - это вода в парообразном состоянии, естественный продукт сгорания топлива, что является нормальным явлением, и в большинстве случаев никаких действий не требует.

Однако случается и такая история, когда пара из системы выпуска выходит очень много, в некоторых случаях наблюдается также стекание воды. На исправном двигателе такое явление может наблюдаться только при прогреве холодного ДВС, когда из глушителя начинает выливаться вода, образовавшаяся после остановки работающего мотора из пара, возникшего при контакте с горячими поверхностями.

При прогреве силового агрегата до рабочего состояния эти явления должны исчезнуть. В противном случае можно предположить такие поломки, как, скажем, пробитая прокладка головки блока и трещины в ГБЦ.