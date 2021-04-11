Песков: Меркель не требовала свернуть усиление у границы с Украиной

В Германии и Франции во многом понимают, кто не выполняет Минские соглашения, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "И, конечно, когда мы все чаще и чаще на самых различных уровнях слышим заявления о том, что Минский комплекс мер является уже чуть ли не бесполезным рудиментом, то это, наверное, вызывает недоумение не только у нас, но и в Париже, и в Берлине", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

Песков признал, что у лидеров этих государств есть определенные разногласия с Москвой, есть пожелание проявляться большую гибкость в Минском процессе. "Но в целом есть понимание, что есть документ - безальтернативный в настоящий момент документ, - который надо выполнять. И документ этот недвусмысленный - там все написано черным по белому: и суть, и последовательность шагов", - подчеркнул представитель Кремля.

Дмитрий Песков заявил, что в телефонном разговоре с Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель не требовала свернуть военное усиление вблизи границы с Украиной, а выразила обеспокоенность по этому поводу и получила разъяснения от российского лидера.

По словам пресс-секретаря, рядом с Россией находится страна, в которой, не исключено, попробуют решить внутренние проблемы силовыми методами. "Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем", - сказал Дмитрий Песков.

- А как мы перемещаем, куда мы перемещаем войска внутри нашей собственной территории - это наше личное дело, наше внутреннее дело, и это не должно вызывать ни у кого обеспокоенности, - подчеркнул он.