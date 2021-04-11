Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
11.04.2021,  
11:42
Текст:  Антон Валагин

Пилота ВВС США с нашивкой ВКС России назвали "предателем"

Пользователи Сети бурно отреагировали на фото пилота американского истребителя F-15, прицепившего на летный комбинезон нашивку, имитирующую опознавательный знак ВКС России. Некоторые даже назвали его "предателем". На деле все проще - летчик изображает вероятного противника ВВС НАТО на совместных англо-американских учениях.

Фото: U.S. Navy
Появились фото прохода Су-30 над авианосцем Theodore Roosevelt

Маневры Point Black проходят на британской авиабазе Лейкенхарт, в них участвуют летчики Королевских ВВС и 48-го истребительного авиакрыла ВВС США. Летчик на фотографии относится к 492-й эскадрилье "Красный воздух" - на учениях она изображает неприятеля.

Вызвавшая переполох нашивка закреплена на правом плече пилота F-15. Это кусок ткани в виде щита с изображением российского истребителя Су-27 на голубом фоне, надписью "Россия" и числом 492 внизу. Знак напоминает геральдику ныне не существующего 611-го истребительного авиаполка ВКС России, пишет The Avitionist. По данным издания, подобные нашивки можно недорого купить на eBay и других интернет-площадках.

Американские пилоты часто используют практику раскраски своих самолетов и самих себя под вероятного противника. Так, недавно для F-16 и F-35 был разработан "пиксельный" бело-голубой камуфляж, имитирующий окраску российского самолета пятого поколения Су-57.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: ПАО "Роствертол"
Пушечную версию Ми-24П начали выпускать в Ростове 40 лет назад 10.04.2021
Пентагон назвал противопехотные мины "жизненно важным инструментом" 08.04.2021
В России все по-другому: The Drive оценил подготовку "Русских витязей" 07.04.2021
ВКС России
По федеральной трассе под Воронежем проехал бомбардировщик 07.04.2021
За гранью: Су-30СМ и Су-35 расширили возможности высшего пилотажа 05.04.2021
учения
Уникальная высадка морпехов на Камчатке попала на видео 09.04.2021
Катера и корабли Каспийской флотилии начали переход в Черное море 08.04.2021