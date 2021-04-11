Прокуратура Египта обнародовала причину столкновения двух поездов

Причиной столкновения двух пассажирских поездов в Египте, в результате которого погибли 32 человека, стал человеческий фактор. К таким выводам пришли в прокуратуре Египта после проведения расследования трагедии.

В заявлении, в частности, говорится, что расследование случившейся 26 марта катастрофы в провинции Сохаг завершено. Следствие выявило, что во время аварии начальник отдела контроля за движением поездов отсутствовал на рабочем месте. Также отмечается, что диспетчер контрольного участка в Асьюте поздно сообщил машинисту о наличии другого состава, следующего впереди на тех же путях. Другой диспетчер не повторил предупреждение машинисту скорого поезда, что состав впереди произвел остановку.

Кроме того, в ходе расследования были выявлены нарушения в действиях машиниста первого поезда, а также его помощника - при экстренной остановке они действовали в нарушение инструкций. В частности, помощник употреблял наркотические вещества, следы которых были обнаружены также и в крови диспетчера.