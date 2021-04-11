Разработчик экспедиций на Луну и Марс Владимир Бугров: Мир меняют инженеры

Мир меняют не политики и не экономисты - мир меняют инженеры. В этом убежден разработчик проектов экспедиций на Марс и Луну (1961-1966 гг.), космонавт-испытатель (1966-1968 гг.), ведущий конструктор по пилотируемым ракетно-космическим комплексам для экспедиции на Луну и "Энергия" - "Буран" (1968-1988 гг.), Владимир Бугров.

Вот что рассказал ветеран космической отрасли "Российской газете":

Владимир Бугров: Запуск Гагарина - величайшее научно-техническое достижение советских инженеров. Фото: ИТАР-ТАСС / Юрий Машков

- Создание сложнейшей системы для запуска первого человека в космос - величайшее научно-техническое достижение советских инженеров. Поэтому, отдавая дань беспримерному подвигу Юрия Гагарина, давайте вспомним конструкторов и инженеров - тех, без которых не было бы ничего.

Бурное послевоенное развитие ракетостроения в стране сделало возможным появление в декабре 1959 года постановления правительства, впервые определившего стратегию развития советской пилотируемой космонавтики, начиная с первого полёта человека в космос вплоть до посадки на соседние планеты.

В ОКБ-1 под непосредственным руководством Главного конструктора Сергея Королёва была модернизирована боевая межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 и разработан корабль "Восток". Одновременно был разработан проект экспедиции на Марс: он был рассмотрен и одобрен межведомственной экспертной комиссией в 1962 году. Основная концепция экспедиции: старт с орбиты искусственного спутника Земли к Марсу на жидкостных ракетных двигателях (ЖРД), переход на орбиту спутника Марса за счёт аэродинамического торможения в его атмосфере, жизнеобеспечение в полёте с помощью замкнутого биолого-технического комплекса. Кстати, Илон Маск сегодня пытается реализовать свой проект экспедиции на Марс практически по той же схеме, что и Королёв полвека назад, - на ЖРД.

Решение комиссии, подтверждённое постановлением правительства 24 сентября 1962 г., стало основанием для изготовления тяжёлой ракеты Н-1 грузоподъёмностью 75-95 тонн и тяжёлого межпланетного корабля в макетном исполнении для наземных испытаний.

Макет ракеты-носителя Н-1 в масштабе 1:10 (слева), последняя ступень этой ракеты без оптекателя в масштабе 1:5 (справа). Фото: Пушкарев Альберт / Фотохроника ТАСС

После полета Гагарина американский президент Кеннеди утвердил программу высадки американских астронавтов на Луну. А 3 августа 1964 года под грифом "Сов. Секретно, Особой важности" вышло постановление ЦК КПСС и Совмина, которое поручало главному конструктору Владимиру Челомею, осуществить облёт Луны раньше американцев и фактически стать новым лидером в космонавтике (у него работал сын Хрущёва). Королёву было дополнительно поручено осуществить посадку на Луну.

Ракету Н-1 пришлось существенно переделывать под лунную программу, в том числе форсировать характеристики двигателей, что послужило причинами их аварий во время лётных испытаний. Проект комплекса Н-1-Л3 для экспедиции на Луну был впервые вчерне разработан лишь в начале 1965 года, но ещё не был утверждён. Американцы работали над лунной программой с 1961-го года.

Макет автоматической беспилотной межпланетной станции " Луна-1", запущенной 2 января 1959 года. Фото: Давид Шоломович / РИА Новости

После смерти Королёва 14 января 1966 года работы по реализации марсианской и лунной программ продолжались под руководством его первого заместителя с 1946 года. Василия Павловича Мишина. К 1974 году завершился этап лётно-конструкторских испытаний ракеты Н-1. Хотя четыре пуска были аварийными из-за недостаточной отработки двигателей, были подтверждены высокие лётные характеристики ракеты. Все замечания по ракете устранены. К пятому пуску требуемая надёжность двигателей была обеспечена, и, по мнению всех частников подготовки, пятый пуск, намеченный на конец 1974 года, должен был быть успешным.

Лунный комплекс Л3 был подготовлен к высадке на Луну посадочного корабля в беспилотном варианте, по замыслу Королёва - прототипа марсианского. На макете тяжёлого межпланетного корабля (ТМК) в Институте медико-биологических проблем проведена серия испытаний систем жизнеобеспечения с участием испытателей в условиях, имитирующих длительный межпланетный полёт.

Президент АН СССР Мстислав Келдыш, оценивая общую степень готовности ещё в 1969 году, дважды предлагал отказаться от лунной программы, и выполнить в 1975 году пилотируемый полет на орбиту спутника Марса, но его не поддержали…

Мы первыми выполнили полёт человека в космос не в результате геройского подвига космонавта или соревнования с американцами, о котором любят много рассуждать, а исключительно благодаря тому, что сразу после войны, как раньше принято было говорить, партия и правительство уделили должное внимание развитию ракетостроения в стране. Созданный за пятнадцать лет мощный научно-производственный фундамент позволил создать ракету Р-7 "Семёрку" и корабль "Восток", на которых и был выполнен легендарный полёт.

Старт ракеты-носителя Р-7 с пилотируемым космическим кораблем "Восток" под управлением Юрия Гагарина. Фото: ТАСС

В создание ракеты, корабля и других средств для подготовки полёта была вовлечена огромная кооперация. Главные конструкторы - разработчики составных частей ракетно-космического комплекса, руководители сотен предприятий разных министерств и ведомств, тысячи инженеров, рабочих, строителей, военных, должны были действовать согласованно, выполняя конкретные порученные им задания.

Дирижировал этим мощным ансамблем Главный конструктор Сергей Королёв, возглавлявший головную организацию ОКБ-1, в недрах которой были разработаны все космические проекты, реализованные в первые десятилетия космической эры. Его ближайшими помощниками, были Василий Мишин и Михаил Тихонравов. Они непосредственно отвечали за разработку проектов ракетно-космических комплексов, на основании которых формировались задания для всех участников работ.

Василий Павлович Мишин, 1987 год. Фото: Репродукция Фотохроники ТАСС

С Мишиным Королёв познакомился в Германии, где они изучали немецкую трофейную ракетную технику. С 1946 года Мишин двадцать лет был единственным бессменным первым замом Королёва. Он внёс особый вклад, в создание "семёрки", ставшей основой не только для первого, но и всех последующих по сей день полётов космонавтов на орбиту. Став в 1966 году преемником Королёва, он обеспечил выполнение беспрецедентного объёма работ: были введены в эксплуатацию ракета и корабль "Союз", завершены лётные испытания корабля 7К-Л1 для облёта Луны, завершены лётные испытания ракеты Н1, подготовлен к беспилотной экспедиции на Луну лунный комплекс Л3, проведена серия испытаний систем жизнеобеспечения на макете межпланетного корабля в ИМБП.

Мишин принял ряд важных решений, существенно повысивших эффективность процесса создания крупномасштабных изделий, и в полной мере использованных при создании комплекса "Энергия" - "Буран". Я шесть лет был подчинён непосредственно Мишину, как ведущий конструктор по лунному комплексу Л3. И могу утверждать, что никто другой не справился бы с объёмом работ, доставшимися от Королёва, успешнее Мишина. Таким уникальным опытом не обладал никто.

Тихонравов смолоду, как и Королёв, конструктор рекордных планёров. Вместе они создавали ГИРД, где в 1933 году была запущена сконструированная им первая советская жидкостная ракета. Уже в 1946 году им разработан проект высотной капсулы для полёта человека на высоту 190 км - прообраз корабля "Восток", одобренный Сталиным, но не реализованный из-за отсутствия в то время подходящей ракеты.

Ракета "ГИРД-07" с двигателем на жидком кислороде и керосине, разработанная бригадой под руководством Михаила Тихонравова. Фото: РИА Новости

Им были проведены исследования пакетной схемы составных ракет, принятой при разработке ракеты Р-7. Подготовлена записка в правительство с обоснованием необходимости запуска искусственного спутника. В центральном проектном отделе ОКБ-1 под его руководством спроектировано всё, что летало в космос в первое десятилетие космической эры, в том числе спутники, автоматические станции для полётов к Луне и планетам, корабли "Восток", "Восход", "Союз", ТМК, разработан первый в стране проект пилотируемой экспедиции на Марс.

Под непосредственным техническим руководством Королёва, Мишина и Тихонравова была организована титаническая работа огромной кооперации предприятий, которая и привела к успеху. Но их фамилии надолго были спрятаны под грифом секретно. И если про Королева спустя годы страна все-таки узнала, фамилии Мишина и Тихонравова, как правило, упоминаются крайне редко. Дошло до абсурда: Никита Хрущёв воспрепятствовал присуждению Нобелевской премии Королёву.

У монумента покорителям космоса у ВДНХ установлены бюсты причастных к покорению космоса. Кого там только нет. Но бюстов Мишина и Тихонравова там нет… Это вопиющая несправедливость.

Академик АН СССР Анатолий Благонравов, создатель первых в СССР жидкостных ракет Михаил Тихонравов и конструктор Сергей Королев (слева направо) на праздновании девяностолетия со дня рождения К.Э. Циолковского. Фото: РИА Новости

Во главу угла Королёв всегда неизменно ставил инженерный труд. Мне довелось по поручению Сергея Павловича заниматься организацией гражданского отряда космонавтов в ОКБ-1. По его замыслу разработчики космической техники, пройдя непродолжительную подготовку, выполнив полёт и получив личный опыт, должны были возвращаться к своей работе, а не ждать следующего полёта в ЦПК. И так было. Космонавты Алексеев Елисеев, Валерий Рюмин, Владимир Соловьёв, слетав в космос, стали заместителями генерального конструктора и везли огромный объём работы на предприятии. Как и Валерий Кубасов, Сергей Крикалёв, Александр Александров, Александр Калери и многие другие.

И сегодня стране, как никогда, нужны инженеры. Мир меняют не политики и не экономисты - мир меняют инженеры.