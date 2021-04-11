Новости

Песков: Меркель не требовала свернуть усиление у границы с Украиной 14:16
В Британии полицейских уволили за превышение скорости на изъятом авто 14:12
Путин проведет заседание президиума Госсовета 14:07
Виртуоз Иван Бессонов даст необычный концерт в Планетарии 13:48
Песков раскрыл неожиданные подробности подготовки Послания 13:47
В Турции дипломаты готовят документы для репатриации тела погибшей россиянки 13:26
СК проверит историю с наследством Людмилы Лядовой 13:24
Посольство РФ рассказало о состоянии пострадавших в ДТП россиян в Турции 13:11
Минюст создаст единый реестр адвокатов 13:00
В Госдуме назвали пиаром призыв ужесточить санкции против РФ 12:54
В московском метро закроют часть "салатовой" ветки 11:59
На Урале протестировали историческую военную технику к Параду Победы 11:54
Пилота ВВС США с нашивкой ВКС России назвали "предателем" 11:42
Команда Власова недовольна решением судей в бою за титул чемпиона мира 11:16
Оперштаб: В Москве от коронавируса вылечились еще 1388 пациентов 11:07
Более миллиона вызовов приняла "Система-112" за первый квартал 2021 года 10:15
Токио вводит новые ограничения к Олимпиаде 10:03
Гинцбург усомнился в прогнозах новой волны COVID-19 в середине апреля 09:55
Собянин: Вторая волна реновации в Москве "будет круче и больше" 09:40
В Иране на ядерном объекте произошла авария 09:22
В Крыму оценили слова Эрдогана о полуострове 08:48
Данные более миллиона пользователей Clubhouse попали в Сеть 07:19
Российский боксер Липинец проиграл нокаутом Эннису 07:09
В Китае более 20 горняков оказались заблокированными в шахте из-за аварии 06:38
В странах ЕАЭС могут ввести новые требования к сигаретам 06:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Что было за день до старта Юрия Гагарина: 11 апреля 1961 года, вторник
Что было за день до старта Юрия Гагарина: 11 апреля 1961 года, вторник
11.04.2021 11:59
Рубрика: Экономика

В московском метро закроют часть "салатовой" ветки

Текст: Сергей Бабкин

Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро будет временно закрыт для строительства большого кольца подземки. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Собянин: Метро стало ближе для 175 тысяч жителей Хорошево-Мневников

С 1 по 23 мая поезда не будут курсировать между "Дубровкой" и "Волжской". На этот период между закрытыми станциями будут курсировать более 200 бесплатных автобусов КМ. Также власти пересмотрят схему движения в этой части города.

Полный приоритет отдадут общественному транспорту, однако обстановка, по прогнозам, останется сложной. Пассажирам и водителям рекомендуют пересмотреть маршруты.

Временные неудобства будут связаны со строительством тоннеля Большой кольцевой линии. БКЛ значительно улучшит транспортную обстановку во всем городе.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков: Кризис не закончился, мы только на выходе
В Госдуме назвали пиаром призыв ужесточить санкции против РФ
В Госсовете Крыма оценили позицию Эрдогана насчет полуострова
За сутки в России подтверждено 8702 случая COVID-19 в 84 регионах
Собянин: Вторая волна реновации в Москве "будет круче и больше"
Какие некапитальные гаражи попадают под амнистию
Россияне смогут сами проверить благонадежность турагента