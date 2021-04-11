В московском метро закроют часть "салатовой" ветки

Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро будет временно закрыт для строительства большого кольца подземки. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

С 1 по 23 мая поезда не будут курсировать между "Дубровкой" и "Волжской". На этот период между закрытыми станциями будут курсировать более 200 бесплатных автобусов КМ. Также власти пересмотрят схему движения в этой части города.

Полный приоритет отдадут общественному транспорту, однако обстановка, по прогнозам, останется сложной. Пассажирам и водителям рекомендуют пересмотреть маршруты.

Временные неудобства будут связаны со строительством тоннеля Большой кольцевой линии. БКЛ значительно улучшит транспортную обстановку во всем городе.