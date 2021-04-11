Свою лепту в очередной триумф челнинцев внес и Чусовской металлургический завод (группа ОМК), изготовив по спецзаказу автозавода неубиваемые рессоры. А буквально на днях на предприятии отметили уникальное событие: выпуск 100-миллионной автомобильной рессоры. Достичь такой планки удалось за 48 лет. И так совпало, что юбилейное изделие также предназначено для магистрального тягача КАМАЗ линейки К-5.
А вообще авторессорный цех ЧМЗ выпускает рессоры и полурессоры (для пневматических подвесок) 4 тысяч наименований для легкого коммерческого транспорта, грузовиков, автобусов, прицепов, пикапов и специальной техники. В 2015 году предприятие прошло сертификацию зарубежных автопроизводителей и стало поставлять рессоры на заводы иностранных брендов, локализованных в России. Там чусовская рессора известна под брендом Springer (от слова springe - пружина), зарегистрированным в 2016 году. Сейчас ЧМЗ обеспечивает продукцией все российские автозаводы и несколько локализованных иностранных, в том числе Volvo, Scania, Iveco, Hyundai и т.д., и около 120 предприятий по выпуску прицепной техники. Уральскими рессорами укомплектовано около 95 процентов отечественного автопарка.
Как сообщил "РГ" управляющий директор ЧМЗ Владимир Кирзнер, в структуре производства авторессоры занимают от 50 до 70 процентов, ежегодный выпуск составляет 50 тысяч тонн с возможностью увеличения до 100 тысяч тонн. Экспортные поставки ведутся в СНГ и страны Восточной Европы. Уже этой весной чусовскую продукцию станут получать Арабские Эмираты и некоторые другие государства Ближнего Востока, так что уже в ближайшее время доля экспорта в общем объеме продаж с нынешних пяти процентов заметно подрастет.