Глядя, как экипажи команды "КАМАЗ-мастер" в аравийских песках на ралли "Дакар-2021" в очередной раз порвали соперников, как Тузик грелку, невольно задумываешься: как тяжелая техника способна выдерживать такие прыжки по барханам и каменным россыпям? Это какую же классную подвеску надо иметь грузовикам, чтобы проехать на высоких скоростях там, где не каждый пешком отважится пройти.

Свою лепту в очередной триумф челнинцев внес и Чусовской металлургический завод (группа ОМК), изготовив по спецзаказу автозавода неубиваемые рессоры. А буквально на днях на предприятии отметили уникальное событие: выпуск 100-миллионной автомобильной рессоры. Достичь такой планки удалось за 48 лет. И так совпало, что юбилейное изделие также предназначено для магистрального тягача КАМАЗ линейки К-5.

А вообще авторессорный цех ЧМЗ выпускает рессоры и полурессоры (для пневматических подвесок) 4 тысяч наименований для легкого коммерческого транспорта, грузовиков, автобусов, прицепов, пикапов и специальной техники. В 2015 году предприятие прошло сертификацию зарубежных автопроизводителей и стало поставлять рессоры на заводы иностранных брендов, локализованных в России. Там чусовская рессора известна под брендом Springer (от слова springe - пружина), зарегистрированным в 2016 году. Сейчас ЧМЗ обеспечивает продукцией все российские автозаводы и несколько локализованных иностранных, в том числе Volvo, Scania, Iveco, Hyundai и т.д., и около 120 предприятий по выпуску прицепной техники. Уральскими рессорами укомплектовано около 95 процентов отечественного автопарка.

Уральскими рессорами укомплектовано около 95 процентов отечественного автопарка

Как сообщил "РГ" управляющий директор ЧМЗ Владимир Кирзнер, в структуре производства авторессоры занимают от 50 до 70 процентов, ежегодный выпуск составляет 50 тысяч тонн с возможностью увеличения до 100 тысяч тонн. Экспортные поставки ведутся в СНГ и страны Восточной Европы. Уже этой весной чусовскую продукцию станут получать Арабские Эмираты и некоторые другие государства Ближнего Востока, так что уже в ближайшее время доля экспорта в общем объеме продаж с нынешних пяти процентов заметно подрастет.