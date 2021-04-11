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11.04.2021 20:46
Рубрика: Авто

Выбор за нами

Горожане сами решают, какие дороги строить
Текст: Любовь Валеркина
Российская газета - Спецвыпуск № 77(8428)
В 2021 году Новосибирская область направит на совершенствование дорожной инфраструктуры беспрецедентные 26,6 миллиарда рублей. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский отметил, что такая сумма позволит привести в нормативное состояние 423,23 километра автомобильных дорог.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщили в областном минтрансе, на поступившие в 2021 году по линии национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" ("БКАД") 6,3 миллиарда рублей в нормативное состояние приведут 261 километр дорожных участков на 98 объектах.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
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Большинство автодорог, запланированных к реконструкции на этот год, выбраны жителями региона. В числе значимых объектов - дорожная инфраструктура, прилегающая к строящейся ледовой арене. Для того чтобы новосибирцам и гостям города было удобно добираться до спортобъекта, где в 2023 году пройдут основные матчи молодежного Чемпионата мира по хоккею с шайбой, на действующей эстакаде метрополитена возводится станция "Спортивная", строятся несколько автодорог, ведется реконструкция площади Лыщинского на левом берегу Оби.

Кстати, эти объекты получат дополнительное финансирование из федерального бюджета. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин: "Всего в регионы будет направлено 100 миллиардов рублей, 27 миллиардов из которых предназначены на ремонт существующего дорожного полотна в 58 регионах".

Новосибирская область - в их числе. В минтрансе отметили, что по линии нацпроекта в 2021-2022 годах дополнительное финансирование выделено на крупные инфраструктурные дорожные объекты, на которых работы уже идут полным ходом. Это - четвертый мост через реку Обь и уже упомянутые подъезды к ледовой арене.

В нынешнем году в Новосибирской области в рамках нацпроекта "БКАД" в нормативное состояние приведут 423 километра автомобильных дорог

Еще один важный для региона проект - "Академгородок 2.0". Развитие научного центра требует иной инфраструктуры. Определен перечень приоритетных проектов. В нем - 27 объектов, в числе которых пять транспортных развязок, пешеходный переход, строительство и реконструкция 31 километра автомобильных дорог, Южного транзита протяженностью 20 километров.

Кстати

В прошлом году Новосибирская область направила на совершенствование дорожной инфраструктуры 25 миллиардов рублей. Введено в эксплуатацию почти 370 километров автодорог.

В регионах Авто Дороги Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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