Курортный сезон в Краснодарском крае начнется 1 мая

В этом году туристический сезон в Краснодарском крае стартует 1 мая, сообщил ТАСС вице-губернатор Александр Руппель.

Этому способствует стабильная эпидемиологическая обстановка - количество заболевших COVID-19 в сутки составляет чуть более ста человек.

Напомним, в прошедший зимний курортный сезон Кубань посетили более двух миллионов туристов.

В последние годы у гостей пользуются популярностью четырех- и пятизвездочные отели. Кстати, количество последних увеличилось на 30 процентов и составляет примерно 40. В предстоящем сезоне в регионе откроются новые объекты размещения.

Как ранее сообщала "РГ", курорты Краснодарского края на майские праздники ожидают около 500 тысяч туристов.