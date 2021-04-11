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11.04.2021 11:25
Рубрика: Власть

В Госсовете Крыма оценили позицию Эрдогана насчет полуострова

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Позиция президента Турции Тайипа Эрдогана насчет государственной принадлежности полуострова вызывает сожаление. Об этом РИА Новости заявил глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя слова турецкого лидера о непризнании российского статуса Крыма.

В Крыму оценили слова Эрдогана о полуострове

Ранее Эрдоган выразил готовность поддержать "Крымскую платформу" Киева. После переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле он назвал "непризнание аннексии Крыма" принципиальной позицией Турции.

Крымский парламентарий отметил, что Эрдоган, будь он мудрым и мужественным политиком, мог бы посетить полуостров. По его словам, Крым открыт, а Москва, будучи нацеленной на добрососедские отношения, стремится наладить открытый диалог со всеми государствами.

- К сожалению, со стороны Эрдогана пока мы слышим только недальновидные и оскорбительные для крымчан заявления, - посетовал Гемпель.

Депутат подчеркнул, что Анкаре следовало бы не только считаться с тем, что полуостров - неотъемлемая часть России, но и признать это, поскольку уже "пора выстраивать экономические отношения с российским Крымом". Он также рекомендовал турецкому лидеру обратить внимание на то, как стоящие во главе Украины националисты "грубо попирают права человека", устраивая полуострову различные блокады.

Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил президента Турции Тайипа Эрдогана на открытие Соборной мечети в Крыму.

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