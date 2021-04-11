Сергей Лейферкус спел в опере "Джанни Скикки" спустя почти полвека

Всемирно известный баритон Сергей Лейферкус отметил 75-летие в музыкальном театре "Зазеркалье", исполнив титульную партию в комической опере "Джанни Скикки" Пуччини. Последний раз он пел ее 45 лет назад на премьере в Ленинградском Малом оперном театре. Певец продемонстрировал фантастическую вокальную и артистическую форму и желание продолжать карьеру.

Вы помните свои давние впечатления от премьеры "Джанни Скикки"?

Сергей Лейферкус: Все были тогда молодыми энтузиастами. Малый оперный в эпоху режиссера Эмиля Пасынкова носил неофициальный статус "лаборатории современного советского искусства", где ставились великолепные спектакли, пропитанные духом новизны. Афиша театра была контрастом к монументальным постановкам Кировского (ныне Мариинского) - здесь шли "Ифигения в Тавриде", "Порги и Бесс", "Не только любовь", "Фердинанд Великолепный".

Каково было вспомнить молодость?

Сергей Лейферкус: В "Зазеркалье" состав певцов не хуже, чем в 1976-м. Здесь работают очень хорошие певцы-актеры. 95 процентов труппы - молодежь, что очень радует. Не в каждом большом театре есть такие великолепные тенора, как Дмитрий Каляка и Роман Арндт.

Оперу исполнили на русском в переводе Марины Мишук. На каком же языке оперу лучше слушать?

Сергей Лейферкус: Спектакли могут идти и на русском, и на языке оригинала. Но если детей привести на "Волшебную флейту" Моцарта на немецком, вряд ли многие юные зрители станут фанатами оперы. Первое ощущение от спектакля закладывается в сознание ребенка все же через слово.

Вы восхищаете превосходной вокальной формой и фантастически отчетливо звучащим словом. Кто вас учил?

Сергей Лейферкус: В Ленинградской консерватории у нас был логопед, преподававший технику речи. Четыре часа в неделю занимались актерским мастерством. Повлияла и моя работа в Театре музкомедии, куда я на два года пришел студентом третьего курса и где мне сразу поручили главную роль красного командира в музыкальной комедии "Третья весна".

Опера Пуччини "Джанни Скикки" на сцене театра "Зазеркалье". Фото: Виктор Васильев

Насколько престижна была профессия оперного певца?

Сергей Лейферкус: Во все времена и народы престижно быть оперным певцом. Я очень хорошо помню, как наш знакомый - директор винного магазина на углу Большой Подьяческой и Садовой - звонил и спрашивал, на какой спектакль пойти, и всегда прихватывал с собой бутылочку коньяка или вина, чтобы отблагодарить за контрамарку. Дружба с артистами тогда считалась очень почетной.

А сегодня?

Сергей Лейферкус: Престиж, к сожалению, идет на убыль. Петербургская консерватория разрушена и снаружи, и изнутри много лет назад и вряд ли восстанет. Еще печальный фактор - сейчас на Западе театры закрыты. А онлайн премьеры без публики - это фикция. Пандемия сильно ударила по карману. Возник огромный рынок певцов. Опытным певцам нужно платить больше, но театры все чаще вынуждены брать "числом поболее, ценою подешевле".

А из чего складываются космические цифры мегазвезд уровня маэстро Доминго?

Сергей Лейферкус: В "Метрополитен-опера", где были самые высокие гонорары, у звезд типа Доминго, Паваротти и Каррераса максимальная ставка была 18 000 долларов. Оплачивался и каждый день репетиций. В итоге набиралась приличная сумма. А недавно Опера Сан-Франциско сообщила: когда театр откроется, уровень зарплат вернется к 1994 году...