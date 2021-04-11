В ближайшие годы цифровые технологии коснутся каждого гражданина - цифровой помощник напомнит о записи к врачу, транспорт можно будет оплатить по лицу или отпечаткам пальцев, а "умные" видеокамеры будут отслеживать преступников. Эти и другие проекты защитили руководители цифровой трансформации МЧС, МВД, минздрава, Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), минтранса, минспорта и других ведомств после обучения в Центре подготовки РЦТ на базе РАНХиГС в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".

Всего обучение прошли 50 руководителей цифровой трансформации (РЦТ), защищены 14 проектов. По проекту минздрава ИИ-сервисы позволяют голосом заполнять медицинские документы и проводят раннюю диагностику заболеваний. В ФОМС предложили создать "цифрового агента", который консультирует по типовым вопросам ОМС. Минспорт запустит платформу "Приз", которая автоматизирует процесс присвоения спортивных разрядов и званий, а также сократит его от нескольких месяцев до нескольких дней.

Технологии ИИ также могут применяться для подбора нужных госуслуг, в управлении городским и дорожным хозяйством ("умный город", "умные дороги") и сфере ЖКХ.

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Дмитрий Чернышенко, вице-премьер:

"Выпускники программы приобрели очень важные для страны знания и компетенции, погрузились в культуру цифровой трансформации и образовали межведомственные команды, способные справиться с этой задачей. Рассчитываю, что проекты доведут до логического конца".