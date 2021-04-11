Всего обучение прошли 50 руководителей цифровой трансформации (РЦТ), защищены 14 проектов. По проекту минздрава ИИ-сервисы позволяют голосом заполнять медицинские документы и проводят раннюю диагностику заболеваний. В ФОМС предложили создать "цифрового агента", который консультирует по типовым вопросам ОМС. Минспорт запустит платформу "Приз", которая автоматизирует процесс присвоения спортивных разрядов и званий, а также сократит его от нескольких месяцев до нескольких дней.
Технологии ИИ также могут применяться для подбора нужных госуслуг, в управлении городским и дорожным хозяйством ("умный город", "умные дороги") и сфере ЖКХ.
Дмитрий Чернышенко, вице-премьер:
"Выпускники программы приобрели очень важные для страны знания и компетенции, погрузились в культуру цифровой трансформации и образовали межведомственные команды, способные справиться с этой задачей. Рассчитываю, что проекты доведут до логического конца".