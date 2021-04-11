Шведские ученые: Отказ от алкоголя продлит жизнь на 28 лет

Отказ от употребления алкоголя способен продлить жизнь на 28 лет. Таковы данные ученых из Каролинского института, которые 20 лет наблюдали в Дании, Финляндии и Швеции за продолжительностью жизни людей, употребляющих алкоголь.

Специалисты установили, что летальность от различных заболеваний и недугов была заметно выше именно в пьющей группе участников исследования. В среднем продолжительность их жизни сокращалась на 28 лет, пишет РИА Новости, ссылаясь на Express.

Давно доказано, что спиртные напитки негативно воздействуют на организм, функционирование различных органов. Даже в малых дозах алкоголь серьезно повышает риск возникновения онкологических заболеваний, слабоумия, импотенции и бесплодия.

Ранее исследователи из США посоветовали придерживаться простых правил, способствующих долголетию. В частности, следовать принципам средиземноморской диеты, не допускать стрессовых ситуаций, минимизировать количество алкоголя и отказаться от курения.