Синоптики предупредили о похолодании в центре европейской части России

Температура в центре европейской части России во второй половине следующей недели будет ниже, чем в первой. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Начиная с четверга, будет более облачная погода и даже дождик", - рассказал ученый РИА Новости.

Ранее Вильфанд спрогнозировавл аномальное потепление в регионе в ближайшие дни. Начиная с воскресенья, температура в центре европейской части России будет существенно выше нормы. При этом в Башкирии, Свердловской, Челябинской и Курганской областях температура будет достигать 25 градусов, а на юге Европейской России ожидается +16...20 градусов.