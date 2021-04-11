СК проверит историю с наследством Людмилы Лядовой

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил московским следователям проверить обстоятельства скандальной истории с наследством народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой.

Доследственная проверка была организована после передачи на федеральном канале. Родственники Людмилы Лядовой рассказали, что дорогостоящая четырехкомнатная квартира артистки после ее смерти перешла постороннему мужчине. Как полагают родные Людмилы Лядовой, наследник элитного жилья намеренно вошел в доверие к Людмиле Лядовой и отстранил от нее прежнее окружение. СК выясняет, есть ли в этой истории признаки мошенничества.

Также проводится проверка после публикаций о мошенничестве, жертвой которого стала пожилая дочь легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова. Он представился ей по телефону сотрудником правоохранительных органов и потребовал перевести накопления на "безопасный" счет. Потерпевшая отправила на счет мошенника 23 миллиона рублей.

Обстоятельства обеих историй проверяют следователи. Проверки находятся на особом контроле в центральном аппарате СК.