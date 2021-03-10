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От COVID-19 умерла пианистка, певица и композитор Людмила Лядова

Новости
    10.03.2021, 10:06
Текст:   Козьма Лоханкин

В возрасте 95 лет умерла знаменитая пианистка, певица и композитор Людмила Лядова.

Народная артистка РСФСР ушла из жизни в московской больнице.

"Людмила Алексеевна скончалась", - приводит РИА Новости слова экс-администратора Лядовой Галины Горбенко.

В конце февраля Лядову госпитализировали с коронавирусом, а затем перевели в реанимацию. На прошлой неделе появились сообщения, что Людмила Алексеевна почувствовала себя лучше. Увы, улучшение оказалось временным.

Людмила Алексеевна Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске.

Известна как автор музыки к музыку к сотням песен, к ряду хдожественных фильмов, мультфильмов, фильмов-спектаклей.

Её песни исполняли такие величины, как Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль и другие.

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