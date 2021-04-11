"Спартак" подаст апелляцию на судейство матча с "Локомотивом"

Московский "Спартак" собирается оспорить два решения арбитра дерби с "Локомотивом" (0:2) Кирилла Левникова. Об этом "Спорт-Экспресс" сообщил директор департамента по связям с общественностью "красно-белых" Антон Фетисов.

Спартаковцы считают, что Левников мог назначить два пенальти в ворота "железнодорожников". В первом эпизоде мяч попал в руку защитнику "красно-зеленых" Пабло в штрафной после удара Виктора Мозеса. Проконсультировавшись с VAR, рефери решил не ставить на точку, а в концовке в своей штрафной мяча рукой коснулся еще один игрок "Локомотива" Александр Сильянов, но Левников вновь не углядел нарушения правил.

Напомним, что в этой встрече забивали Франсуа Камано и Федор Смолов. Благодаря победе "Локомотив" сократил отставание от идущего на второй строчке "Спартака" до одного очка - 46 против 47. Лидирует в турнирной таблице РПЛ "Зенит", набравший 54 очка.