Несмотря на снижение деловой и производственной активности из-за пандемии коронавируса, строительство дорожной сети России продолжается в плановом порядке как на федеральном, так и на региональном уровнях. Все основные параметры и цели, определенные на 2020 год положениями нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", были выполнены в срок и в полном объеме.

В минувшем году дорожное строительство велось в 83 субъектах РФ. Согласно оперативным данным за 2020 год, представленным субъектами РФ по итогам реализации мероприятий нацпроекта "БКАД", доля автодорог регионального значения, соответствующих нормативам, составила 44,9 процента от общей протяженности. В городских агломерациях этот показатель составил намеченные 69 процентов.

На федеральных дорогах заявленные планы удалось превысить, и нормативным требованиям на конец 2020 года соответствовали 50,77 тысячи километров трасс (план - 49,8 тыс. км), или 83,92 процента от протяженности. Подводя итоги 2020 года, врио руководителя Росавтодора Роман Новиков отметил, что ведомству удалось продемонстрировать достаточно высокие показатели: дорожники ввели в эксплуатацию 33 дорожных объекта общей протяженностью 238,6 километра, а также построили и реконструировали более 6 тысяч погонных метров искусственных сооружений в составе введенных участков. Кроме того, были отремонтированы участки дорог общей протяженностью 7381 километр и 552 искусственных сооружения. Но главным критерием эффективности здесь, конечно же, остается безопасность. По данным Росавтодора, за первые два месяца нынешнего года общее количество ДТП на подведомственных трассах снизилось на 8,8 процента, количество пострадавших - на 11,7, погибших - на 8,9 процента. В целом сформировалась устойчивая тенденция к сокращению числа ДТП. В прошлом году аварийность снизилась на 12,5 процента, число пострадавших и погибших уменьшилось на 17,2 и 9,8 процента соответственно.

Такая динамика во многом стала возможна благодаря активному внедрению интеллектуальных транспортных систем. По словам заместителя начальника ФКУ "Дороги России" Юрия Федюкина, в прошлом году несколько регионов успешно завершили мероприятия по созданию ИТС: Алтайский край, Тульская и Рязанская области и Ханты-Мансийский автономный округ. Он также обратил внимание на положительный пример других субъектов: Республики Татарстан, раньше других субъектов начавшей внедрение ИТС и уже запустившей первую очередь единой платформы управления транспортной системы, а также Краснодарского края - субъекта, который заключил трехлетний контракт на реализацию мероприятий ИТС. В целом в 2021 году общий объем финансирования мероприятий по развитию и внедрению ИТС в регионах по нацпроекту составит 3,9 миллиарда рублей для 25 регионов, а в целом на проведение дорожных работ в субъектах в этом году направят более 100 миллиардов рублей.

Нынешний сезон дорожного строительства уже сегодня выстраивается с предварительной проработки подрядных договоров. Наиболее масштабные работы пройдут в рамках нацпроекта "БКАД". Всего в программу мероприятий на этот год вошли около 5 тысяч объектов, и более 77 процентов из них уже законтрактованы. Также регионам поставлена задача по формированию трехлетних программ дорожной деятельности, детализированных по срокам и объектам. Как считает первый замминистра транспорта РФ Андрей Костюк: "Заблаговременная контрактация объектов позволит подрядным организациям проработать вопрос ресурсного обеспечения дорожного хозяйства, в том числе достаточность техники, строительных материалов, трудовых ресурсов, а также принять меры в целях недопущения дефицита и роста цен".

Благодаря внедрению интеллектуальных транспортных систем на дорогах снижается аварийность

Очевидно, что эффективность дорожной кампании во многом будет зависеть в том числе и от материалов, выбранных подрядчиками для реализации заказа. Поэтому в регионах - участниках нацпроекта проходит предпусковая подготовка на асфальтобетонных заводах, а также ввод в строй новых предприятий, "заточенных" под инновационные стандарты и технологии. Например, в одной только Ульяновской области запустят четыре новых высокопроизводительных завода, выпускающих все виды современного асфальтобетона.

В 2020 году объем выделенных Росавтодору бюджетных ассигнований составил 738,4 миллиарда рублей. Это рекордная сумма за всю историю ведомства. А за последние несколько лет объем финансирования вырос почти на 40 процентов. За 2016-2020 годы наибольший рост наблюдается в части предоставления трансфертов субъектам РФ на 87 процентов, также увеличилось финансирование на ремонт и содержание федеральных автодорог - рост составил 46 процентов. В 2021 г. на реализацию дорожных работ предусмотрены федеральные средства в размере 131 миллиарда рублей, еще 70,5 миллиарда распределено в рамках разблокировки средств и 10,5 миллиарда рублей выделено Республике Крым из Резервного фонда. По словам зампреда правительства Марата Хуснуллина, вопросы исполнения финансовых обязательств находятся на особом контроле федерального центра, а освоение выделенных средств необходимо обеспечить к 1 декабря.

69 процентов протяженности дорог в городах соответствуют нормативам

Кроме того, по его мнению, на развитие транспортной инфраструктуры необходимо привлекать внебюджетное финансирование. Вице-премьер особенно важным считает увеличение доли реализуемых ГЧП-проектов. "Мы должны максимально привлекать внебюджетные деньги. Задача, которую мы себе ставим на ближайшие три года, за счет различных источников привлечь в отрасль около 1 триллиона рублей", - рассказал он.

В ближайшее время также планируется пересмотреть подходы к формированию программ дорожных работ. В первую очередь финансирование направят на ремонт дорог, входящих в опорную сеть страны, а во-вторых, в перечень ремонта прежде всего войдут транспортные артерии с высокими пассажиро- и грузопотоками. "Проведенные в рамках нацпроекта работы повысят безопасность движения на участках, увеличат пропускную способность автодорог, а также позволят укрепить связи между регионами и муниципальными образованиями, что даст возможность эффективнее развивать социально-экономические и рыночные отношения", - резюмирует председатель правительства Кировской области Александр Чурин. В итоге результатом планомерной работы всех субъектов должно стать достижение целевых показателей нацпроекта к 2024 году, в том числе - увеличение до 85 процентов доли дорог городских агломераций в нормативном состоянии.