В ДНР признали гибель ребенка от обстрела терактом

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики признали терактом убийство пятилетнего ребенка, который погиб 2 апреля в собственном доме в поселке Александровское под обстрелом украинских силовиков.
Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил в программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".
Пушилин подтвердил, что по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Причиной трагедии стал обстрел мирных жителей с украинского беспилотника, который сбросил на жилую местность неустановленное взрывное устройство.
"Данное преступление квалифицировано как террористический акт", - заявил глава региона.