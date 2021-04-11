В ДНР признали гибель ребенка от обстрела терактом

Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил в программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

Пушилин подтвердил, что по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Причиной трагедии стал обстрел мирных жителей с украинского беспилотника, который сбросил на жилую местность неустановленное взрывное устройство.

"Данное преступление квалифицировано как террористический акт", - заявил глава региона.