В Китае назвали предпочтения россиян, которые "вызывают шок"

Жители России питают особую любовь к мясным блюдам. При этом готовят их таким образом, и едят в таких количествах, что "вызывают шок" у иностранцев, считает пользователь китайского портала Sina.

В частности, автор материала назвал удивительным русский шашлык. Его количество обычно измеряется килограммами, уверен блогер.

По его словам, мясо, приготовленное на углях в Китае, сильно отличается от аналогичного блюда в России, где продукт большими кусками запекается на стальных шампурах и получается очень сочным и жирным. Это отнюдь не маленькие шпажки с кусочками мяса, как в Китае, отмечает автор.

Также блогера удивляет любовь многих русских к салу и оленине. Однако уточняется, что это можно объяснить высокой калорийностью и питательностью подобной пищи, что в условиях частых холодов вполне оправданно.

Ранее в Китае назвали "невыносимым" русским блюдом соленую вяленую рыбу. Также журналисты заявили об удивительной русской традиции мариновать и солить всевозможные овощи.