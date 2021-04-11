В мире
11.04.2021 15:36
Текст: Марина Алешина

В Минске вспоминают жертв теракта 10-летней давности

Фото: AP Photo/Sergei Grits Фото: AP Photo/Sergei Grits
AP Photo/Sergei Grits

Жители Минска в воскресенье 11 апреля несут цветы к станции метро "Октябрьская", где десять лет назад произошел теракт, унесший жизни 15 человек. Об этом с места событий передает корреспондент РИА Новости.

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Возле бронзового панно "Река памяти", установленного у входа на станцию метро спустя год после трагедии, выстроился караул из сотрудников метрополитена - сегодня они несут траурную вахту. Минчане уже несут к мемориалу цветы. Метро в белорусской столице работает в штатном режиме.

Напомним, самодельное взрывное устройство было заложено на самой платформе станции под скамейкой. Оно сработало в самый час пик, около шести вечера 11 апреля 2011 года. Мощность взрыва составила от пяти до семи килограммов в тротиловом эквиваленте. Одиннадцать пассажиров остановившегося в это время поезда погибли на месте, четверо скончались в больнице, более трехсот человек были ранены. Следствие признало виновными в этом преступлении двух жителей Витебска, приговоренных к высшей мере наказания - расстрелу.

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