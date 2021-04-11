Новости

Индия столкнулась с четвертой волной коронавируса 17:12
В Киеве трех богатырей объявили "украинцами" 16:29
В Москве обокрали храм 16:16
В Алтайском крае возбудили дело после смерти 12-летней девочки 16:08
Прокуратура Египта обнародовала причину столкновения двух поездов 15:43
В Минске вспоминают жертв теракта 10-летней давности 15:36
Песков: Меркель не требовала свернуть усиление у границы с Украиной 14:16
В Британии полицейских уволили за превышение скорости на изъятом авто 14:12
Путин проведет заседание президиума Госсовета 14:07
Виртуоз Иван Бессонов даст необычный концерт в Планетарии 13:48
Песков раскрыл неожиданные подробности подготовки Послания 13:47
В Турции дипломаты готовят документы для репатриации тела погибшей россиянки 13:26
СК проверит историю с наследством Людмилы Лядовой 13:24
Посольство РФ рассказало о состоянии пострадавших в ДТП россиян в Турции 13:11
Минюст создаст единый реестр адвокатов 13:00
В Госдуме назвали пиаром призыв ужесточить санкции против РФ 12:54
В московском метро закроют часть "салатовой" ветки 11:59
На Урале протестировали историческую военную технику к Параду Победы 11:54
Пилота ВВС США с нашивкой ВКС России назвали "предателем" 11:42
Команда Власова недовольна решением судей в бою за титул чемпиона мира 11:16
Оперштаб: В Москве от коронавируса вылечились еще 1388 пациентов 11:07
Более миллиона вызовов приняла "Система-112" за первый квартал 2021 года 10:15
Токио вводит новые ограничения к Олимпиаде 10:03
Гинцбург усомнился в прогнозах новой волны COVID-19 в середине апреля 09:55
Собянин: Вторая волна реновации в Москве "будет круче и больше" 09:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Что было за день до старта Юрия Гагарина: 11 апреля 1961 года, вторник
Что было за день до старта Юрия Гагарина: 11 апреля 1961 года, вторник
11.04.2021 15:17
Рубрика: Экономика

Прощай, "Елисеевский"

11 апреля - последний день работы известного столичного гастронома, проработавшего 120 лет
Текст: Николай Долгополов (москвич)
На 121-м году жизни тихо почила московская любовь и знаменитость "Елисеевский магазин". И, как бы не менялось его название, хоть "Елисевский", хоть "Гастроном №1" для любого москвича при всех исторических эпохах он оставался местом гордости и обязательного паломничества. Не найти в столице человека, хоть раз не открывавшего тяжеленные его двери и не попадавшего в волшебное царство первоклассной еды. Здесь было все, и даже в относительно голодные годы родной "Елисеевский" спасал душистой докторской за 2.20 и свежеиспеченным хлебушком, равным которому не найти ни в какой Франции.

Магазин не терпел фамильярности. Настоящие покупатели никогда не опускались до оскорбительно-короткого "Елисея", именуя свою гордость полным именем "Елисеевский". Сколько времени провел я здесь мальчишкой, когда няня, стоя в длиннющей очереди за рыбой-мясом, ставила меня в очередь к кассе, чтобы поскорее добыть продуктов для обеда. И, вернувшись домой, мы радостно сообщали: все - из "Елисеевского". Это был знак качества, неоспоримый и, как казалось, вечный.

Здесь в день похорон отца, я был без всякого блата обласкан в одном из отделов, где отоварили бужениной, ветчиной и присовокупив банку крабов. Магазин был спасением, островком маячившего, но так и не домаячившего коммунизма, местом надежды, что скоро по всей стране станет как в нем, любимом.

Даже прогремевший расстрел директора "Гастронома №1" Соколова, эхом докатившийся до советских окраин, не убавил почтения к храму пищи. Да, может, и был взяточником или спекулянтом, но какое чудо сотворил из огромнейшего исторического здания в самом центре столицы. Проштрафившегося фронтовика Соколова почему-то, понятно почему, больше жалели, чем осуждали.

Потом наступили иные времена и цены. И все равно раскошеливаться в "Елисеевском" было приятно, делали это без особого сожаления. А какие тут изготовляли торты - собственноручно и по собственным рецептам. А салаты, винегреты, селедочка - вот что было по-елисеевски вкусно.

В день рождения при предъявлении паспорта или без оного, ибо верили на слово, в кассе преподносили маленький подарок в виде 10-процентной скидки. Пустячок, но приятно.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Мосгорнаследия: Зданию Елисеевского гастронома ничего не угрожает

Закрывались фабрики, хирели целые города, а наш "Елисеевский" высился глыбой, видевшейся на все времена несокрушимой.

Но вдруг случилось что-то, в чем не разобраться ни с бутылкой из "Елисеевского", ни без нее. Что-то такое, в чем простому человеку, пусть хоть с несколькими дипломами, не разобраться. Что-то не поделилось, вдруг выяснилось, будто кто-то, уж не сбежавший ли после революции в Париж основатель Григорий Григорьевич Елисеев, что-то не так оформил, не поделил или не разделил. И полки, ломившиеся от чудной еды стали пустеть. Наверно, и сам Елисеев запутался бы в споре нескольких хозяйствующих субъектов, который на относительно ровном месте и привел к краху народного любимца "Елисеевского".

Вот и пробил час последней моей очереди в этот магазин-спаситель. Вместе с терпеливой вереницей собратьев по беде - москвичей мы медленно продвигались меж пустых полок к стене, на которой висел портрет Григория Григорьевича. Всем хотелось на память сфотографироваться на фоне старинной картины, попрощаться.

Говорят, магазин или что-то еще откроют. Хорошо бы. Лишний стимул проявить очередной раз веру и волю к жизни.

Экономика Недвижимость Коммерческая недвижимость

Главное сегодня

Песков: Кризис не закончился, мы только на выходе
В Госдуме назвали пиаром призыв ужесточить санкции против РФ
В Госсовете Крыма оценили позицию Эрдогана насчет полуострова
За сутки в России подтверждено 8702 случая COVID-19 в 84 регионах
Собянин: Вторая волна реновации в Москве "будет круче и больше"
Какие некапитальные гаражи попадают под амнистию
Россияне смогут сами проверить благонадежность турагента