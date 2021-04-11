В Турции 14 россиян пострадали в ДТП

По данным, полученным сотрудниками Генконсульства РФ в местных правоохранительных органах, "водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге", машина съехала в кювет и перевернулась. Позже в посольстве России в Турции сообщили, что всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. "Провели консультации с местными врачами по текущему состоянию госпитализированных больных, установили контакт с правоохранительными органами для выяснения обстоятельств ДТП", - говорится в сообщении, опубликованном дипведомством в "Фейсбуке". В воскресенье в медучреждениях Коньи под наблюдением оставались три человека. По информации врачей, их жизни ничто не угрожает, и они скоро будут выписаны и перевезены в одну из клиник Антальи. "Генконсульство в Анталье в координации с местными властями и представителями страховой компании занимается оформлением документов для репатриации тела погибшей россиянки на родину", - заявили в российской дипмиссии.

Предыдущее крупное ДТП в Турции, в котором пострадали россияне, произошло в сентябре прошлого года. В местечке Авсаллар, недалеко от Аланьи, с управлением не справился водитель автобуса, перевозивший 14 российских туристов. 11 из них были доставлены в больницы с различными травмами, но никто не погиб.