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11.04.2021 23:10
Рубрика: В мире

В Турции 14 россиян пострадали в ДТП

Текст: Елена Бугайская
Российская газета - Федеральный выпуск № 77(8428)
Трое граждан России остаются в турецких больницах после ДТП, произошедшего в минувшие выходные. Напомним, что ранним утром в субботу автобус, перевозивший в Каппадокию группу из 32 российских туристов, попал в аварию. 14 пассажиров пострадали, одна россиянка погибла.
Из-за ошибки водителя на скользкой дороге в Каппадокию автобус с туристами вылетел в кювет и перевернулся. Фото: ren.tv Из-за ошибки водителя на скользкой дороге в Каппадокию автобус с туристами вылетел в кювет и перевернулся. Фото: ren.tv
Из-за ошибки водителя на скользкой дороге в Каппадокию автобус с туристами вылетел в кювет и перевернулся. Фото: ren.tv

По данным, полученным сотрудниками Генконсульства РФ в местных правоохранительных органах, "водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге", машина съехала в кювет и перевернулась. Позже в посольстве России в Турции сообщили, что всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. "Провели консультации с местными врачами по текущему состоянию госпитализированных больных, установили контакт с правоохранительными органами для выяснения обстоятельств ДТП", - говорится в сообщении, опубликованном дипведомством в "Фейсбуке". В воскресенье в медучреждениях Коньи под наблюдением оставались три человека. По информации врачей, их жизни ничто не угрожает, и они скоро будут выписаны и перевезены в одну из клиник Антальи. "Генконсульство в Анталье в координации с местными властями и представителями страховой компании занимается оформлением документов для репатриации тела погибшей россиянки на родину", - заявили в российской дипмиссии.

Предыдущее крупное ДТП в Турции, в котором пострадали россияне, произошло в сентябре прошлого года. В местечке Авсаллар, недалеко от Аланьи, с управлением не справился водитель автобуса, перевозивший 14 российских туристов. 11 из них были доставлены в больницы с различными травмами, но никто не погиб.

Ростуризм держит ситуацию с ДТП в Турции на постоянном контроле
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